Volby v Českém Krumlově vyhrálo ANO, má 5 mandátů, druhá je Vize pro Krumlov

Komunální volby v Českém Krumlově opět vyhrálo hnutí ANO, znovu získalo pět mandátů v zastupitelstvu, které má 23 členů. Druhá skončila Vize pro Krumlov rovněž s pěti mandáty. Třetí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 43,92 procenta voličů.
"Obhájit pozice je vždy těžké a proto si pěti mandátů velmi cením. Ale upřímně přiznám, že jsem myslel a přál jsem si těch mandátů šest," řekl ČTK českokrumlovský starosta a lídr ANO Alexandr Nogrády. Dodal, že se potvrdila letitá tradice, že v Českém Krumlově je počet subjektů, který se do zastupitelstva dostane, hodně vysoký. Ve volbách překročilo potřebnou pětiprocentní hranici osm stran a hnutí. "Proto jednání o koalici nebude asi snadné," uvedl.
Čtvrtá Koalice Český Krumlov má tři mandáty, dva zastupitele budou mít na pátém místě Občané patrioti. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Nezávislí se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončil Český Krumlov rozumem a srdcem s jedním mandátem.
Komunální volby v Českém Krumlově před čtyřmi roky vyhrálo ANO, získalo pět mandátů v zastupitelstvu. Od předchozích voleb si o dva mandáty polepšilo. Druzí Občané patrioti získali tři mandáty. Třetí lidovci měli tři zastupitele. Čtvrtí ČK rozumem a srdcem-Nezávislí drželi tři mandáty, dva zastupitele získali Jihočeši 2012, stejně jako šestá ODS. Po jednom mandátu získali Nezávislí a Zelení, pak také Společně pro Krumlov (TOP 09), KSČM, Žijeme Krumlovem a Krumlováci. Do zastupitelstva se dostalo všech 11 kandidujících subjektů. Vznikla koalice ANO, ČK rozumem a srdcem-Nezávislí, ODS, Krumlováci a Žijeme Krumlovem. Po roce ji opustil zástupce hnutí Žijeme Krumlovem.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 19,60 17.207 5
Vize pro Krumlov 17,63 15.481 5
Naše Česko 12,29 10.791 3
Koalice Český Krumlov 9,87 8666 3
Občané patrioti 7,51 6591 2
KDU-ČSL 7,50 6581 2
Nezávislí 7,07 6211 2
Český Krumlov rozumem a srdcem 5,79 5087 1
ODS 4,49 3946 0
Krumlováci 4,34 3812 0
KSČM 3,55 3119 0
Jiří Kopal 0,35 308 0
zdroj: www.volby.cz