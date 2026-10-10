Volby v Jindřichově Hradci vyhrálo ANO, má 6 mandátů, druhý je STAN

Komunální volby v Jindřichově Hradci vyhrálo ANO, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil STAN taktéž se šesti mandáty. Třetí Naše Česko bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 44,25 procenta voličů.
Čtvrtá SPD má tři mandáty, stejně jako Piráti a Nezávislí PRO Hradec. Sedmou příčku obsadila ODS se dvěma zastupiteli.
"Procentuálně jsme volby vyhráli. Samozřejmě když se to přepočítá na mandáty, tak už to není tak jednoznačné, jak by to mohlo vypadat. Na druhou stranu jsem rád, že jsme podporu voličů dostali, a uvidíme, jak se teď povedou povolební vyjednávání. Nikoho nevylučujeme, zkusíme probrat všechny možnosti, které by přicházely v úvahu," řekl ČTK starosta Michal Kozár (ANO). Dodal, že záleží, jaké podmínky nabídnou jednotliví partneři, a podle nich se vítěz voleb rozhodne o možné koalici.
Komunální volby v Jindřichově Hradci v roce 2022 vyhrálo ANO, získalo pět mandátů. Druzí skončili Nezávislí pro Hradec s pěti mandáty. Třetí Hradec srdcem a rozumem získal čtyři zastupitele. Po třech mandátech získala čtvrtá ODS a pátí STAN, stejně jako šestí Společně s Piráty. Sedmou příčku obsadila SPD se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončili SNK ED a nezávislí kandidáti rovněž se dvěma mandáty. Město dosud vedla patnáctičlenná koalice ANO, Nezávislí PRO Hradec, ODS a SNK ED.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 22,37 39.345 6
STAN 20,48 36.027 6
Naše Česko 13,71 24.118 4
SPD 10,62 18.669 3
Piráti 10,59 18.630 3
Nezávislí PRO Hradec 10,37 18.245 3
ODS 7,19 12.637 2
Náš Hradec/KSČM 2,9 5101 0
Výzva 1,48 2606 0
SOCDEM 0,28 495 0
Zdroj: www.volby.cz