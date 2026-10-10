Volby v Písku vyhrálo ANO, má sedm mandátů, po třech mandátech mají 4 strany

Komunální volby v Písku vyhrálo ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil Písek srdcem a rozumem se třemi mandáty. Tři zastupitele bude mít i třetí KDU-ČSL, stejně jako čtvrté Naše Česko a pátý Hlas Písku. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 40,76 procenta voličů.
Šestý je STAN se dvěma mandáty. Stejný počet zastupitelů bude mít i sedmá Volba pro město a ONA Písek na osmém místě. Devátí Piráti získali jeden mandát. Na desátém místě skončila ODS, což znamená pouhý jeden mandát.
Komunální volby v Písku vyhrálo v roce 2022 ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu o 27 členech. Druhé skončilo uskupení Písek srdcem a rozumem se čtyřmi mandáty. Třetí PRO PÍSEK získalo tři zastupitele, stejně jako čtvrtá ODS a pátí Piráti. Šestý Hlas Písku získal dva mandáty, tak jako sedmí lidovci a osmá Vaše volba. Do zastupitelstva se s jedním mandátem dostala i devátá KSČM. Po volbách vznikla koalice vítězného ANO, hnutí Pro Písek, ODS a Pirátů s 16 členy v 27členném zastupitelstvu.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 20,97 46624 7
Písek srdcem a rozumem 10,34 22989 3
KDU-ČSL 10,28 22852 3
Naše Česko 10,24 22762 3
Hlas Písku 9,64 21425 3
STAN 8,11 18029 2
Volba pro město 7,22 16044 2
ONA Písek 6,92 15392 2
Piráti 5,94 13207 1
ODS 5,38 11965 1
Zelení 4,95 11011 0
zdroj: www.volby.cz