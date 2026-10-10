Volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí, mají 6 mandátů, druhá je ODS

Komunální volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí, získali šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhá skončila ODS se čtyřmi mandáty. Třetí Prachatice společně budou mít tři zastupitele stejně jako čtvrté Naše Česko. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 52,4 procenta voličů.
Dva zastupitele budou mít na pátém místě Živé Prachatice (STAN,Piráti). Šesté je ANO se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Pro Prachatice s jedním zastupitelem.
Komunální volby v Prachaticích vyhráli v roce 2022 Nezávislí se sedmi mandáty. Druhá ODS+TOP 09 získala pět mandátů. Třetí Živé Prachatice tři zastupitele. Po dvou mandátech získalo čtvrté ANO a Prachatice společně. Šesté uskupení Pro Prachatice získalo jeden mandát, stejně jako sedmá KDU-ČSL. Koalici vytvořila ODS+TOP 09 s hnutími Živé Prachatice, Prachatice společně a KDU-ČSL s 11 mandáty. Starostou se stal Jan Bauer (ODS).
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Nezávislí 27,51 24129 6
ODS 17,61 15448 4
Prachatice společně 14,06 12338 3
Naše Česko 13,95 12237 3
Živé Prachatice (STAN,Piráti) 8,35 7327 2
ANO 8,12 7123 2
Pro Prachatice 6,59 5778 1
KDU-ČSL 3,7 3247 0
Česká strana asociálů 0,11 97 0
zdroj: www.volby.cz