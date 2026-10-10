Volby ve Strakonicích vyhrála Strakonická veřejnost před Naším Českem

Komunální volby ve Strakonicích vyhrála Strakonická veřejnost, získala deset mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo Naše Česko se čtyřmi mandáty. Třetí Otevřené Strakonice bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 46,33 procenta voličů.
Čtvrtí Společně (ODS, KDU-ČSL, STAN) mají dva mandáty, dva zastupitele budou mít také na pátém místě Jihočeši 2012.
"Ještě nevíme, s kým budeme jednat. Strakonická veřejnost vždy pracovala pro lidi a vyplatilo se nám to ve volbách, lidé nám to vrátili, proto jsme takto vyhráli. Koaliční jednání o budoucí možné spolupráci povedeme v neděli," řekl ČTK starosta a lídr Strakonické veřejnosti Břetislav Hrdlička.
Komunální volby v roce 2022 ve Strakonicích vyhrála Strakonická veřejnost, získala 14 mandátů. Druhé skončilo Spolu pro Strakonice se čtyřmi mandáty. Do zastupitelstva se dostali ještě Jihočeši 2012, ti získali tři zastupitele. Loni Strakonickou veřejnost opustilo sedm zastupitelů a vytvořili nové hnutí Otevřené Strakonice, tyto dva subjekty nyní Strakonice vedou.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Strakonická veřejnost 44,91 68.265 10
Naše Česko 20,35 30.939 4
Otevřené Strakonice 14,08 21.410 3
Společně 11,34 17.243 2
Jihočeši 2012 8,24 12.526 2
Lepší Strakonice 0,87 1315 0
DSZ 0,2 309 0
Zdroj: www.volby.cz