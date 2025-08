Až čtyřikrát větší zájem o ženský volejbal než o mužský. Takový je rozdíl v největším jihočeském klubu Jihostroji České Budějovice podle dlouholetého šéftrenéra mládeže Vojtěcha Zacha.

Srovnávat sporty podle obliby u jednotlivých pohlaví může být složité i zavádějící, nicméně právě volejbal je pro ženy rozhodně jeden z těch vůbec nejpopulárnějších.

„Je pro ně přirozený. Hraje se přes síť, není kontaktní. Zároveň je takový společenský a kolektivní. Zájem u nás o ženský volejbal vzrostl za posledních pět let až o dvě stě procent,“ uvedl Zach.

Holky hrají taky Letní seriál MF DNES přibližuje, jak stoupá zájem a úroveň ženského sportu. Ukazuje jeho situaci, budoucnost či odlišnosti v jednotlivých sportech. Přináší zajímavosti a příběhy těch, kdo s ním mají zkušenosti. 5. díl: další sporty a zahraničí Již vyšlo: fotbal, hokej, bojové sporty, fotbalová rozhodčí Příště: rozhovor s Mariánem Jelínkem o psychologii ženského sportu

Do Jihostroje se hlásí tolik žen a dívek, že je musejí odmítat nebo přeposílat do jiných klubů. Limitem jsou prostory a počet trenérů. Jen v žákyních budějovický celek pracuje se sedmi týmy, k tomu další dva přípravek, vždy téměř po 20 hráčkách. K tomu přibližně 70 dorostenek a jste na čísle přes 200 volejbalistek jen v mládeži.

„Zájem je opravdu obrovský. Prostředí ženského volejbalu je zároveň trochu jiné. Hůř k němu sháníme trenéry, protože jim to přijde u ženského kolektivu složitější. Zajímavé je, že ambice rodičů ve volejbalu holek je výrazně vyšší než u kluků,“ přidal Vojtěch Zach.

Volejbal je vhodný sport i v očích rodičů budoucích hráček. Dokáže je bezpečně provést přes období puberty a nenechá tolik přičichnout k nástrahám kolem patnáctého roku života.

„To platí obecně pro téměř všechny sporty a obě pohlaví. Ale zase v tomto věku končí až třikrát víc holek než kluků. Je to přirozené. Kluci jsou v patnácti na začátku, u holek se začíná tělo biologicky měnit,“ srovnal.

Házená je častěji v televizi

Ještě většímu zájmu o ženský volejbal by pomohl i postup týmu Madeta Jihostroj České Budějovice do nejvyšší soutěže. O něj nyní už otevřeně usiluje a je to cíl klubu.

„Celému jihočeskému volejbalu by nejvyšší soutěž hodně pomohla. Spojilo by to celou komunitu, ve které je hodně rivality. Vnímám však ještě jeden větší problém, a to nedostatek prostor. Střední sportoviště v Budějovicích chybí. Kdyby se tu postavily tři podobné haly, tak jsou plné od rána do večera,“ řekl Zach.

Na vzestupu je také ženská házená. Myslí si to bývalá kapitánka české reprezentace a v posledních letech nejlepší střelkyně československé extraligy Iveta Korešová. „Dostává se stále víc do povědomí veřejnosti, je častěji v televizi. Souvisí to s propagací a penězi,“ shrnula opora jihočeského Písku.

Korešová postupně poznává i trénování mládeže a může srovnávat, jaké to bylo kdysi a nyní. „Děti mají přípravu o mnoho náročnější, než jsme ji měli dříve my. Důležité je, že už od mládeže se hodně myslí na rehabilitaci. Házená je krásný sport, i když hodně tvrdý. Spousta hráček poté, čím vším si prošly, by dceru na stejný sport nedala. Kdybych já měla dceru, tak bych byla strašně ráda, kdyby hrála,“ dodala.

Začínající házenkářky se dle zkušené hráčky hlásí už od útlého věku. A platí to v klubech v celé republice. „Slýchám to i od bývalých spoluhráček z reprezentace. Svaz pro to dělá hodně a je to znát. I u nás v Písku jsme za podpory klubu dělali házenkářský příměstský tábor, bylo tam 35 holčiček a měly o to velký zájem. Jsem za to moc ráda,“ potvrdila Korešová.

Tradice je, finance schází

V dospělých zažívá ústup ze slávy jihočeský ženský basketbal. Řadu let se držely v nejvyšší soutěži hráčky Strakonic. Předloni však sestoupily do první ligy a ani v ní se nedokázaly zachránit. Příští rok budou hrát druhou ligu.

„V mládeži jsme ale určitě v top deseti. Snažíme se dělat pro holky řadu mimoklubových aktivit a je to znát. Strakonice jsou malé město, ale basketbal zde tradici má. Týmům v nejvyšší soutěži se zcela jinými rozpočty už se nedalo konkurovat,“ shrnula Alena Jeništová, která ve Strakonicích vede basketbalovou školičku a přípravku.

Chybějící vyšší soutěž podle ní nemá vliv na zájem mladých basketbalistek. „Je to znát až třeba od dorostu, kde holkám chybí to, že by se mohly rozehrát v nejvyšší soutěži doma. Ale máme dobré vztahy s dalšími kluby, kam případně jdou, když jsou šikovné. Naším limitem je hlavně vysoká škola, která je v Budějovicích nebo v Plzni. Ne každé se pak chce dojíždět,“ uzavřela.