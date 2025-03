Změn bude dost, hráčům zlepšíme podmínky, tvrdí budoucí prezident Jihostroje

Skončí sezona a českobudějovický Jihostroj bude mít nového prezidenta. Po 18 letech skončí Jan Diviš a nahradí ho František Adler. Osmatřicetiletý podnikatel nehodlá klub kompletně změnit, ale jisté úpravy a zlepšení už má promyšlené.

Tuto sezonu máte na to, abyste postupně přebíral vedení klubu. Daří se to?

Pokračuje to podle představ. Nastane z mého rozhodnutí dost změn. Klub je velice dobře řízený, ale některé věci by se měly posunout o úroveň výš, abychom byli konkurenceschopní evropským týmům ve hře i v zázemí. Moje začlenění do klubu bylo hlavně o tom, abychom si řekli, co očekává klub ode mne a já od něj. Trvalo nám to dva tři měsíce, než jsme si to ujasnili a našli společný správný směr.

Konec Jana Diviše byl předem avizovaný. To ale bývá někdy ošemetné.

Ano, ale máme s Honzou Divišem poměrně stejné názory na fungování klubu a jeho prezentaci. V moc věcech se nelišíme, třecí plochy tam jsou i třeba kvůli tomu, že bych do toho chtěl mluvit možná víc, než mi teď přísluší. Ale pro klub je to dobře, že mě lidé v něm znají a vědí, co ode mne mají čekat. Už teď si někdy zavolám generálního manažera a trenéra a řešíme věci, které bych možná ještě neměl. Ale nikdy to není za čarou a vždy po domluvě s Honzou Divišem.

Naznačíte nějaké změny?

Nejsou to vynucené změny. Nebudu ještě úplně konkrétní, ale chystám se vylepšit podmínky a zázemí pro hráče, aby se tu cítili jako v evropském týmu. Nikdy jim nebudeme moct dát platy, jako mají v Itálii, Polsku nebo jiných předních ligách. Musíme to dohnat podmínkami. Změnou bude kvalita bydlení, máme výborného partnera na auta pro hráče. Uzavřeme partnerství s odborníky na lifestyle, čítající i kondiční specialisty. Všem hráčům budeme dělat krevní rozbory, zkoumat jejich genetiku, což využijí i do budoucna. Na to budou mít sestavený kondiční plán, aby podali co nejlepší výkon. To tu nikdy nebylo, to je moje rozhodnutí. V Evropě je to lepší standard.

Jak bude vypadat první mužstvo pod vaším vedením?

Chci, aby tým fungoval jako moderní evropský celek. K tomu změny patří. Budějovický tým byl historicky stavěný na srandičkách v kabině, pivu k večeři. Neříkám, že to bude striktní, ale touhle cestou jít nechceme. Ať si hráči dají pivo, zajdou si někam s rodinou nebo do baru, to je v pohodě. Je třeba utužit partu, což je problém současného týmu. Ale chci, aby každý z týmu fungoval profesionálně a reprezentativně. Hráči už to pociťují, něco jsem jim zatrhl, něco povolil.

Na co má letošní mužstvo v play off?

Na titul. Tým není zlý, za hráči stojím. Určitě mají na to, aby hráli o medaile, i o tu nejcennější. Mužstvo na to má volejbalově, v hlavě se s tím trochu pere. Když se to srovná, může dopadnout zajímavě.

Hraje se i o trenéra Zdeňka Šmejkala?

Ne. Trenér má smlouvu i na příští rok. Sedli jsme si spolu, vyjasnili jsme si mé představy na příští sezonu. Líbí se mi, že řekne i svůj názor. I kdyby sezona teď skončila neúspěšně, chci mu dát šanci.

Jak vysoko mezi vašimi prioritami patří konkurenceschopnost v Evropě?

Dost vysoko. Souvisejí s tím podmínky, které pro tým chystáme. Generální manažer s trenérem mají pokyn, že mají hledat hráče vyššího evropského standardu. Není to úplně jednoduché, ale mají uvolněný větší rozpočet na přestupy na třech herních pozicích, kam chci top hráče.

Jihostroj ale není jen o A týmu. Chystáte něco nového v klubu jako celku?

Klub už je tak velký, že personál je nedostačující. Shodujeme se na tom. Nemyslím realizační tým, ale celkově zaměstnance v klubu. Na každého připadá několik rolí, což není správně. Tam je velký prostor pro zlepšení. Jihostroj je na úrovni prvoligového fotbalového klubu.

Rozpočtem ale určitě ne.

To ne. Když se podíváte na platy fotbalistů a volejbalistů, tak je to nesrovnatelné. Fotbal si velké náklady dělá podle mě trochu sám. Volejbal se k tomu nikdy nepřiblíží. My patříme k české špičce, a vůbec se ani neblížíme rozpočtově nejslabšímu českému prvoligovému klubu ve fotbale.

Na letošní sezonu byl rozpočet Jihostroje 39 milionů. Když slyším vaše plány, tak se musí zvýšit, ne?

Určitě. To je jedna z mých priorit, zvednout rozpočet. Budu se snažit, o co nejvíc to půjde. Do klubu vstoupí noví partneři společně s mým příchodem. Děkuji Honzovi (Divišovi), že se mnou objíždí současné partnery, aby pokračovali v podpoře klubu. Protože kdo dnes dá peníze do sportu, tak je to vlastně jen otázka vztahů. Na tom nikdo nic nevydělá, je třeba vztah. Znám to i z druhé strany. Mám připravené tři celkem velké partnery, kteří by měli zvednout rozpočet o poměrně značnou částku. Takový rozpočet volejbal v Budějovicích ještě neměl. Jeden už je veřejně známý, je to ČEZ. Ostatní jsou z mého oboru podnikání.

Když sháníte peníze, stalo se vám, že to někdo odmítl, protože mu volejbal přijde malý sport oproti hokeji nebo fotbalu?

To ne. Budějovice jsou hokejové i volejbalové město. Některé firmy se naopak hlásí, že by chtěly volejbal podpořit. Berou to jako čistý, vysokoškolský sport. Je spíš těžké sehnat sponzora, který by dal takovou částku jako do fotbalu nebo hokeje. Ani sledovanost není srovnatelná. Je to spíš lokální záležitost, nemáme moc sponzorů mimo kraj. Drží to spíš menší místní firmy.

Je to váš dílčí cíl, více zpopularizovat volejbal?

Může to tak být. Nejvíc každý sport zpopularizuje úspěch národního týmu na velké akci. Tím se hodně zvedne poptávka po daném sportu. Bylo to vidět u florbalu nebo biatlonu. To je vždy začátek. Pak musíte jít od svazu daného sportu přes kluby a nastavit si systém. Volejbal by si zasloužil být minimálně o dva stupínky výš.

Jenže jak udělat úspěch národního týmu, když nejlepší extraligové týmy táhnou cizinci?

To by byla dlouhá debata. Mládež je dnes jiná než dřív. Škála sportů je obrovská, ale buďme rádi za každé dítě, co sportuje. Ale i na volejbale je to znát. Už není reálné poskládat všech 13 týmů v extralize z českých hráčů v dané kvalitě. V Evropě ale máme skvělé talenty, jako je třeba budějovický Marek Šotola. Jen z českých hráčů bychom poskládali maximálně dva skvělé týmy. Bez cizinců už se dnes na evropskou úroveň nedostanete. Je třeba pracovat už od mládeže. Volejbal je podle mě nejnáročnější sport na techniku, kterou je třeba získat v dětství. Všechny extraligové celky by měly vychovávat hráče pro národní tým.

Změníte něco v mládeži Jihostroje?

Nic moc měnit nechci, maximálně nějaké drobné organizační věci. V českém volejbale máme fenomenální mládež a hlavně i trenéry a lidi, kteří se o ni starají. Vojta Zach jako šéftrenér mládeže je ideální člověk na posunutí talentů do dospělého volejbalu.

Do nové sportovní haly v roce 2028 byste chtěl přivést ženský tým jako extraligový. Platí to?

Chtěl bych, aby byl extraligový dřív. Řekl jsem ženám, že pokud si uhrají extraligu a budou splňovat všechny potřebné úřední parametry, tak chci, aby do ní šly. Souvisí to s navýšením rozpočtu a dalšími věcmi. Největším problémem je hala, a to nejen na zápasy. Známe pro i proti. Řešíme i to, pod jakou hlavičkou by ženy měly extraligu hrát. Ohledně tohoto máme s Honzou Divišem odlišný názor, ale smějeme se tomu.

Co je nového s plány na Národní centrum míčových sportů, které má vzniknout v areálu výstaviště?

Koncem loňského roku podalo 29 subjektů nabídku, že by se chtěly zúčastnit architektonické soutěže. Z jejich portfolia vybrali zástupci Jihočeského kraje devět finálních uchazečů, kteří dělají návrhovou studii. Odevzdat to musí do osmého dubna, na konci měsíce pak bude vyhodnocení. Podle vítěze se bude dál projektovat. Některé zúčastněné ateliéry jsou dokonce ze zahraničí, a to zvučných jmen, až jsme se divili. Projektovaly volejbalové haly i fotbalové stadiony po celém světě.

Podle projektu se bude finalizovat i konečná cena?

Ne. Zadavatel projektu sdělil uchazečům jeho zamýšlenou předpokládanou cenu, kolik by hala měla stát, do čehož se pak musí architekti vejít. To je v Česku často problém, že se ekonomická stránka nedodrží. Bývá tam několikaprocentní rozmezí, kam se může cena posouvat. Ale nemůže to být třeba o třetinu.

Je reálný rok dokončení 2028?

Pokud nenastane neočekávaný zádrhel, tak je termín hodně natěsno, ale dá se stihnout. Nesmějí se udělat žádné chyby. Problémy může nadělat byrokracie a pochopitelně finance. Ale řeší to stát, kraj a město, což jsou silné základy. Jsem rád, že tu zůstane stará hala. I kdyby nastaly problémy, my můžeme hrát dál v ní a ve městě bude dál další sportoviště.

Posune nová hala i klub jako takový na jinou úroveň?

Byl by to obrovský přínos. V současné sportovní hale už je její věk prostě znát, i když k ní mám sám také vztah. Hráči se hodně ptají na zázemí i podporu pro jejich rodiny. Cizincům se v Budějovicích líbí, mají rádi město, podmínky se jim ještě zlepší. Dělá to hodně, po výplatě je to druhý nejdůležitější bod. Jihostroj má díky tomu po Evropě dobré jméno.