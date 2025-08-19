První dva dny přípravy byly netradiční. Tým absolvoval testování v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu a druhý den podstoupil další testy na kardiologii českobudějovické nemocnice.
K dispozici byla polovina kádru ve složení Oliver Sedláček, Matěj Emmer, Josef Leština, Ondřej Tomáš a dvojice zahraničních posil Samuli Kaislasalo a João Franck. Šestici hráčů doplnil při testování v Praze nový prezident klubu František Adler, který makal společně s hráči.
Během prvního týdne dorazili další členové kádru – Aleksandar Okolić, Leandro Calvo a Sam Taylor-Parks.
K týmu se připojí později čtveřice českých reprezentantů. Tomáš Brichta s Vojtěchem Pitnerem dorazí 2. září po návratu z Mistrovství světa hráčů do 21 let a dvojice Luboš Bartůněk – Michael Kovařík bude Jihostroji chybět minimálně až do 18. září, kdy je na programu poslední zápas ve skupině světového šampionátu.
Tým si také už tradičně vyšlapal na horu Kleť, což je spíš takové letní zpestření a odreagování.
Kromě testování se začíná hned zostra trénovat. „Máme nově zázemí v posilovně Strength Training Academy (STACA), kde bude tým mít kondiční přípravu pod dohledem Jana Schönbauera. Tréninky v posilovně se budou doplňovat s klasickými volejbalovými v českobudějovické sportovní hale,“ popisuje mluvčí klubu Matěj Mayer
V přípravném období tentokrát Jihostroj zvolil model konfrontací se zajímavými evropskými kluby na mezinárodních turnajích.
„Desetidenní turnaj absolvujeme od 19. do 29. září na Kanárských ostrovech, kam jsme dostali pozvání od týmu Miguela de Ama z Las Palmas. Hned poté od 3. do 6. října budeme na dalším turnaji ve Švýcarsku,“ dodává Mayer.
Před startem ČEZ extraligy ještě Jihostroj stihne dva přípravné zápasy s Kladnem. V českobudějovické Sportovní hale 11. října a poté odvedu 18. října v hale soupeře. První soutěžní utkání sezony 2025/26 je na programu 23. října s Benátkami nad Jizerou od 18 hodin ve sportovní hale.