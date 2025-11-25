Volejbalový svátek v Budějovicích. V poháru dorazí slavní Italové

Pavel Kortus
Pavel Kortus
  13:19
Velký svátek volejbalu se chystá na jihu Čech po Novém roce 7. ledna. Jihostroj narazí v dalším kole evropského Poháru CEV na italskou Piacenzu, která patří k nejlepším týmům na světě.

Českobudějovičtí volejbalisté v trojbloku | foto: Petr LundákMAFRA

Jihostroj má na začátku sezony neuvěřitelnou formu. A dokonce stále ještě neprohrál. V evropském Poháru CEV to v prvním kole odnesla makedonská Strumica, kterou Jihočeši vyprovodili ve dvou jednoznačných zápasech – 3:0 a 3:0. V dalším kole ale přijde opravdová zkouška. Naprosto odlišný kalibr v podobě italské Piacenzy!

Piacenza má jeden z nejlepších týmů italské Serie A1. Tři nejlepší kluby této prestižní soutěže hrají každoročně hlavní fázi Ligy mistrů, čtvrtý – v minulém ročníku právě Piacenza – hraje o patro níž v Poháru CEV. Kvalitou by však i ona mohla pomýšlet na úspěch v Lize mistrů.

„Na jednu stranu je škoda, že nám los v evropském Poháru přiřadil takhle silné mužstvo skoro na začátku. Z druhého pohledu jsme ale nadšení, že můžeme fanouškům volejbalu nabídnout opět po roce souboj s italským velkoklubem,“ říká generální manažer Robert Mifka a naráží na zápas s Perugií v minulém ročníku Ligy mistrů.

O zápas s tehdy nejlepším klubem italské soutěže byl obrovský zájem a dlouho dopředu bylo jasné, že v českobudějovické hale nezůstane prázdné jediné místo. A stejně by to mělo vypadat i v nadcházejícím šlágru s Piacenzou v Poháru CEV. „Opět to bude svátek volejbalu, který bude rezonovat republikou. Zápas zorganizujeme se vší parádou a zveme nejen ty volejbalové, ale všechny sportovní fanoušky,“ těší se Mifka.

Pohár CEV se hraje systémem dvojzápasu doma–venku. Bodovací systém evropského poháru je přitom stejný jako známe v ČEZ extralize. Za výhru 3:0 a 3:1 jsou tři body, při tie-breaku se body dělí (vítěz dva, poražený jeden). V případě stejného počtu bodů obou týmů po dvou zápasech se nehledí na počet získaných setů, ale o postupujícím do dalšího kola rozhodne „zlatý set“ do patnácti bodů.

Případný „zlatý set“ se měl hrát v Piacenze, která se však o tuto výhodu dobrovolně připravila. „Věří si na nás natolik, že si s námi prohodili pořadatelství. Začínat se bude v Itálii a případný rozhodující set v případě rovnosti bodů se tak bude hrát u nás,“ vysvětluje Robert Mifka.

Dodává, že se Piacenza o benefit domácí haly připravila zcela – první zápas 10. prosince totiž Italové v rámci propagace volejbalu přesunuli do města Cagliari na ostrově Sardinie.

Odvetné utkání je na programu ve středu 7. ledna 2026 od 18 hodin v českobudějovické Sportovní hale. Vstupenku jsou k dispozici už nyní na www.cbsystem.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Okružní vyhlídkové jízdy jsou taxislužba, potvrdil definitivně Ústavní soud

ilustrační snímek

Společnosti, které nabízí okružní vyhlídkové jízdy po pražských pamětihodnostech, lze považovat za provozovatele taxislužby, potvrdil Ústavní soud (ÚS)....

25. listopadu 2025  13:29,  aktualizováno  13:29

Přerov zakázal odpalování pyrotechniky, výjimku mají tři dny v roce

ilustrační snímek

Přerov zakázal úpravou vyhlášky odpalování pyrotechniky a ohňostrojů na území města, výjimku mají tři dny v roce. Nová obecně závazná vyhláška reaguje na...

25. listopadu 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

V Olomouci restaurují cenné odlitky barokních soch z památky UNESCO

V Olomouci restaurujĂ­ cennĂ© odlitky baroknĂ­ch soch z pamĂˇtky UNESCO

Restaurátorky Vlastivědného muzea v Olomouci opravují sádrové odlitky soch z barokního Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci zapsaného na Seznam světového...

25. listopadu 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...

Lyžaři se mohou těšit na mimořádně brzké zahájení letošní lyžařské sezony v horských střediscích. Dostatek sněhu navnadil provozovatele největšího skiresortu v Pardubickém kraji natolik, že už o...

25. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát

Nalezený buřňák severní

Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v...

25. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Spor o unikátní sbírku z Amati ještě nekončí, zkusí ji získat kraj

Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice

Dlouholetý spor o unikátní sbírku historických hudebních nástrojů z Kraslic nekončí. Ačkoli soud v těchto dnech pravomocně rozhodl, že kolekce 265 exponátů patří společnosti AmatiDenak Kraslice, a...

25. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Správa KRNAP uzavře od prosince některé stezky kvůli přezimování jelení zvěře

ilustrační snímek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) uzavřou od 1. prosince několik turistických tras kvůli ochraně zvěře. Omezení bude platit na 19 lesních cestách do...

25. listopadu 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Dopravní služba Senior Expres, má v Plzni nového provozovatele, ceny se nezmění

ilustrační snímek

Více přepravených lidí, flexibilnější služby i vyšší počet nasazených vozů při zachování padesátikorunového jízdného má od ledna v Plzni zajistit nový...

25. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Dřevo dobývá evropské kanceláře. Český trh čeká na svůj boom

25. listopadu 2025  14:23

Svázané nohy, otevřené rány. Za týrání psa na Lounsku hrozí muži až šest let

V Podbořanském Rohozci na Lounsku byl nalezený pes se svázanými předními...

Policisté obvinili čtyřiapadesátiletého muže z týrání psa v Podbořanském Rohozci na Lounsku. Zvíře mělo svázané přední nohy a čumák stahovací páskou. Pes byl v podvyživeném stavu a měl hluboké...

25. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady
Prodej bytu 2+kk, 70 m2 - Poděbrady

Táboritská, Poděbrady - Poděbrady III, okres Nymburk
7 300 000 Kč

Více z nabídky 108 214 nemovitostí

Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie

Aktivisté na jednom z finských domků v bývalé hornické kolonii Bedřiška v...

Lidé z někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky znovu vyzvali město a obvod k jednání o dalším osudu lokality, kde žijí. Chtějí zabránit bourání tamních...

25. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Český gamechanger: Guardexy chrání fotovoltaiky před riziky čínských technologií

25. listopadu 2025  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.