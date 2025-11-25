Jihostroj má na začátku sezony neuvěřitelnou formu. A dokonce stále ještě neprohrál. V evropském Poháru CEV to v prvním kole odnesla makedonská Strumica, kterou Jihočeši vyprovodili ve dvou jednoznačných zápasech – 3:0 a 3:0. V dalším kole ale přijde opravdová zkouška. Naprosto odlišný kalibr v podobě italské Piacenzy!
Piacenza má jeden z nejlepších týmů italské Serie A1. Tři nejlepší kluby této prestižní soutěže hrají každoročně hlavní fázi Ligy mistrů, čtvrtý – v minulém ročníku právě Piacenza – hraje o patro níž v Poháru CEV. Kvalitou by však i ona mohla pomýšlet na úspěch v Lize mistrů.
„Na jednu stranu je škoda, že nám los v evropském Poháru přiřadil takhle silné mužstvo skoro na začátku. Z druhého pohledu jsme ale nadšení, že můžeme fanouškům volejbalu nabídnout opět po roce souboj s italským velkoklubem,“ říká generální manažer Robert Mifka a naráží na zápas s Perugií v minulém ročníku Ligy mistrů.
O zápas s tehdy nejlepším klubem italské soutěže byl obrovský zájem a dlouho dopředu bylo jasné, že v českobudějovické hale nezůstane prázdné jediné místo. A stejně by to mělo vypadat i v nadcházejícím šlágru s Piacenzou v Poháru CEV. „Opět to bude svátek volejbalu, který bude rezonovat republikou. Zápas zorganizujeme se vší parádou a zveme nejen ty volejbalové, ale všechny sportovní fanoušky,“ těší se Mifka.
Pohár CEV se hraje systémem dvojzápasu doma–venku. Bodovací systém evropského poháru je přitom stejný jako známe v ČEZ extralize. Za výhru 3:0 a 3:1 jsou tři body, při tie-breaku se body dělí (vítěz dva, poražený jeden). V případě stejného počtu bodů obou týmů po dvou zápasech se nehledí na počet získaných setů, ale o postupujícím do dalšího kola rozhodne „zlatý set“ do patnácti bodů.
Případný „zlatý set“ se měl hrát v Piacenze, která se však o tuto výhodu dobrovolně připravila. „Věří si na nás natolik, že si s námi prohodili pořadatelství. Začínat se bude v Itálii a případný rozhodující set v případě rovnosti bodů se tak bude hrát u nás,“ vysvětluje Robert Mifka.
Dodává, že se Piacenza o benefit domácí haly připravila zcela – první zápas 10. prosince totiž Italové v rámci propagace volejbalu přesunuli do města Cagliari na ostrově Sardinie.
Odvetné utkání je na programu ve středu 7. ledna 2026 od 18 hodin v českobudějovické Sportovní hale. Vstupenku jsou k dispozici už nyní na www.cbsystem.cz.