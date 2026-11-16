Tři muži se dnes zranili při nehodě osobního automobilu u Sudoměřic u Bechyně na Táborsku. Jednoho transportoval vrtulník do českobudějovické nemocnice, další dva utrpěli vážná zranění, informoval novináře mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Řidič nadýchal přes 1,5 promile alkoholu, uvedla policie.
"Záchranáři a lékaři měli v péči tři muže ve věku od 30 do 40 let. Všichni byli při příjezdu posádek při vědomí. Jeden z mužů utrpěl vážné poranění a po ošetření, stabilizaci stavu a podání léků proti bolesti byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice," uvedl Míra. Další dva odvezly sanitky do traumacentra českobudějovické nemocnice.
Nehoda se stala kolem 19:30 u Sudoměřic u Bechyně. Čtyřicetiletý řidič vyjel s vozidlem Volkswagen mimo silnici a narazil do betonového sloupu. Ve vozidle byli tři lidé. Všichni cestující utrpěli zranění. "Přesnými příčinami a okolnostmi dopravní nehody se zabývají táborští policisté," uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.