Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Autor: ČTK, iDNES.cz, mrk
  10:32aktualizováno  10:32
Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy dvacetileté vězení, který už si odseděl. V detenčním zařízení by ale mohl zůstat na doživotí.
Fotogalerie4

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně dostal doživotí, odvolací soud mu trest snížil. John si odseděl sedm let. Nyní je už rok a půl na svobodě. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Trest, který vykonal Pacovský v Rakousku, mu skončil, ale vzhledem k jeho nebezpečnosti soud rozhodl o následném umístění do takzvaného forenzně terapeutického centra.

Informaci potvrdil českobudějovický státní zástupce Ivo Dvořák. „Pacovský je pořád nebezpečný pro své okolí a na základě naší žádosti v Rakousku rozhodli, že ho ponechají v detenci,“ řekl náměstek jihočeského policejního ředitele Stanislav Popel.

Deset let od tragédie v Litvínovicích, kde Pacovští zastřelili tři muže

„O umístění odsouzených do forenzně terapeutického centra rozhoduje v Rakouské republice příslušný rakouský soud, který pravidelně přezkoumává důvodnost takového umístění, přičemž může v přezkumném řízení rozhodnout i o jeho dalším trvání,“ uvedl Dvořák. V detenčním zařízení tak může Pacovský teoreticky být až do své smrti.

Otec a syn Pacovští podle obžaloby v červenci 2003 na zahrádce litvínovické restaurace dvěma zbraněmi zastřelili tři muže. Byli to manžel, syn a zeť ženy, jejíž sestra se přátelila s Pacovského bývalou manželkou Hanou. S ní se Pacovský přel o dům, často jí prý nadával a vyhrožoval.

Podle některých svědků byl vražedný útok pomstou za to, že rodina Haně pomáhala. Johna Pacovského poslal soud do vězení na 11 let. Od prosince 2011 je na svobodě.

Lidé vzkazují propuštěnému vrahovi z Litvínovic: Jen se tu zkus ukázat

Ladislav Pacovský odešel z tehdejšího Československa se svou ženou v roce 1981 do Rakouska, kde pracoval deset let jako číšník a potom působil jako obchodní vedoucí v různých gastronomických podnicích. Manželé získali rakouské státní občanství. Po soudech v České republice v roce 2003 byl následně předán k výkonu trestu do Rakouska.

Obyvatelé varovali, že se může něco stát

Ale ještě zpět na začátek k osudnému úterý 22. července 2003. Měl to být jen další poklidný den v Litvínovicích, v obci, kde dnes žijí zhruba tři tisíce obyvatel. Právě tehdy vyvrcholily letité spory Ladislava Pacovského, jeho bývalé ženy a rodiny Sassmanových.

Pacovský byl už s manželkou rozvedený. Oba se vrátili po listopadové revoluci. Žena začala žít nový život, ale od Pacovského definitivní klid neměla. Krize se stupňovala, když si našla nového přítele. Bývalý manžel například začal rozebírat dům exmanželky od střechy a mezi krovy udělal šibenici, kde napsal její jméno.

Litvínovičtí mnohokrát upozorňovali, že se může něco stát. Dokonce podávali na Pacovského trestní oznámení, báli se jeho nevypočitatelného chování. Sousedy například ohrožoval plynovou pistolí, přesto zůstával na svobodě. Policisté věděli o jeho chování dva roky, mnohým vyhrožoval zastřelením, velmi vulgárně urážel ženy.

Když se se svým synem Johnem vydali zabíjet, měli podle obžaloby u sebe kromě pistolí také pepřové spreje. U soudu pak zaznělo, že střelbě předcházela hádka, po které tehdy devětačtyřicetiletý Ladislav Pacovský zastřelil pistolí ráže 6,35 mm dospělého muže a jeho syna. Dvacetiletý John Pacovský pak druhou zbraní ráže 7,65 mm zabil zetě staršího z mužů, který jim přiběhl na pomoc.

Mladší oběti, kterým bylo 26 a 31 let, zemřely na místě, dvaapadesátiletý muž pak v sanitce při převozu do nemocnice. „Nejméně devíti výstřely do zad, hrudníku a břicha zabili tři muže,“ hlásila tehdy policejní mluvčí Jana Kameníková.

Podařilo se jim utéct

Kolem tragédie bylo od počátku několik nejasností. Především se hovořilo, zda zabíjel pouze Pacovský starší, nebo i jeho syn. Každopádně se oběma podařilo z Litvínovic utéct. Na svobodě zůstali ještě další dva dny. Policie je zatkla v Praze na rohu náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeli do hlavního města za známou, která kriminalisty upozornila. Pacovský měl u sebe v době zatčení zbraň.

Už tři dny po vraždě měla policie jasno, že vraždit musel Ladislav i John. Ten se však nepřiznal a také otec tvrdil, že střílel jen on sám. „Syn byl mírná osoba, vyhýbal se konfliktům,“ tvrdil například Pacovský starší.

Pak začala příprava na soud. Ladislav Pacovský nejdříve dostal doživotí a jeho syn třináct let. Později soud tresty zmírnil na 25 a 11 let vězení. Soudní řízení byla velmi emotivní. Ladislav Pacovský vulgárně vykřikoval a soudce slovně napadal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Ve Slaném brzy začne druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje

ilustrační snímek

Ve Slaném na Kladensku začne v nejbližších dnech druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje. Současný nezpevněný povrch nahradí asfaltový, který bude...

11. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Moravské divadlo uvede poprvé Zvoníka u Matky Boží, představí se mladí herci

MoravskĂ© divadlo uvede poprvĂ© ZvonĂ­ka u Matky BoĹľĂ­, pĹ™edstavĂ­ se mladĂ­ herci

Na jevišti Moravského divadla v Olomouci ožije poprvé tento pátek slavný román Victora Huga Zvoník u Matky Boží. Inscenace pod vedením režiséra a uměleckého...

11. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

S nožem vyrazila do obchodního centra. Za přípravu vraždy dostala žena osm let

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (9....

Ústecký krajský soud poslal na osm let do vězení za přípravu vraždy mladou ženu, kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě.

11. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025)

Tříletou podmínku vyměřil Okresní soud v Klatovech devětatřicetiletému muži, který se se svojí tříletou dcerou několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany. Dívka chodila špinavá, jedla...

11. února 2026  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projekt Snooper učí děti i dospělé digitální bezpečnosti v Kutné Hoře

Únor 2026 patří v Kutné Hoře kyberbezpečnosti.

Kutná Hora se v únoru 2026 stává jedním z mála měst v České republice, které k tématu digitální bezpečnosti přistupuje systematicky, plošně a napříč generacemi.

11. února 2026  11:27

Skupina Unicorn pokračuje v dlouhodobém růstu a posiluje svou pozici lídra v oblasti inovativních softwarových řešení

11. února 2026  11:25

Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém...

11. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:20

Běžecké lyžování na ZOH 2026: Program Tuže, Janatové a i dalších Čechů

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále...

Čeští běžci na lyžích sice v posledních letech nepatří k absolutní světové špičce, na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo ale mají před sebou řadu zajímavých startů. Na...

11. února 2026  11:16

Úterní požár ve výrobní hale Bobcat v Dobříši způsobil škodu 6,5 milionu korun

ilustrační snímek

Úterní požár ve výrobní hale strojírenské společnosti Bobcat v Dobříši na Příbramsku způsobil škodu 6,5 milionu korun. Vyplývá to z denního hlášení hasičů o...

11. února 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Finanční poradci sjednali v roce 2025 finanční produkty za více než 240 miliard korun, meziročně o 27 % více

11. února 2026  11:15

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Spor Ukrajinců na hrách sílí. Olympijský výbor mluví o propagandě, Zelenskyj o pravdě

Kateryna Kocarová po dokončení jízdy na olympiádě.. Původní helmu s nápisem...

Mezinárodní olympijský výbor zakázal ukrajinské lyžařce Kateryně Kocarové helmu s nápisem „Buďte stateční jako Ukrajinci“ a skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi přilbu s portréty padlých...

11. února 2026  11:05

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. a 90. let?

Rolling Stones a Václav Havel, srpen 1990

Vydejte se s námi do éry, které vládly walkmany a kazeťáky, cédéčka byla hotovým luxusem. Otestujte si, jak máte v merku hudební dění v letech kolem Sametové revoluce.

vydáno 11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.