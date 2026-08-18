Z vraždy o dvacet let mladší ženy policie obvinila jejího partnera, měli neshody

Autor: khr
  10:42aktualizováno  11:42
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Kriminalisté v pondělní večer obvinili z vraždy muže zadrženého v souvislosti s nedělním napadením ženy u Vltavy v Českých Budějovicích. Motivem činu byly podle policie dlouhodobé neshody mezi partnery. Stíhanému nyní hrozí až osmnáctileté vězení.

KRIMI

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Vražda se stala v neděli u cyklostezky mezi Jiráskovým jezem a Dlouhým mostem na levém břehu Vltavy.

Zhruba šedesátiletý muž tam brutálně napadl svoji o dvacet let mladší partnerku. Žena na místě podlehla bodným zraněním. Jakým nožem ji ubodal a kolik ran jí zasadil, policie neupřesnila.

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže zemřela. (16. srpna 2026)

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„Policisté z oddělení hlídkové služby byli na místě během několika minut a útočníka zadrželi. Ženě již nedokázali pomoci. Nikomu dalšímu se nic nestalo,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Vyšetřovatelé v pondělí večer muže obvinili ze zločinu vraždy. Podali také podnět na vzetí muže do vazby. Motivem činu byly dlouhodobější neshody mezi partnery.

„V případě odsouzení by muži hrozil trest odnětí svobody ve výši až osmnáct let,“ uzavřel Matzner.

Jde o třetí letošní vraždu na jihu Čech. V lednu podle policie zavraždil muž svou partnerku na Strakonicku. V březnu pak podle policie opilý cizinec nožem zabil v Prachaticích muže.

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