Incident se odehrál loni v únoru, kdy v českobudějovickém bytě o půlnoci vzala žena kuchyňský nůž a zarazila ho padesátiletému partnerovi do prsou. Muž po útoku konstatoval, že jde na pivo, a odešel k vlakovému nádraží vzdálenému asi půl kilometru. Tam zkolaboval.
Nůž o délce čepele 140 milimetrů jen náhodou nezasáhl přímo srdce. Pronikl hluboko do levé strany mužovy hrudi v místě mezi třetím a čtvrtým žebrem.
Soud ve čtvrtek začal za přítomnosti napadeného a uzdraveného partnera. Obžalovaná je stíhána na svobodě. Dvojice má zákaz styku, muž se stará o jejich dvě děti. Třetí loni narozené je v náhradní péči.
„Je mi to líto, nechtěla jsem ho zabít. Asi mi přeskočilo kvůli hádkám a v době těhotenství,“ vysvětlovala obžalovaná, které hrozí 10 až 18 let vězení.
Kupodivu její čin obhajoval i partner. Incident sváděl na svoji opilost a častou agresivitu. Ženě, se kterou má tři děti, prý stále vyčítal, že nechodí do práce, nechává se živit a nestará se o domácnost. Také její nevěru. Kvůli ní nainstaloval do bytu kamery.
Oba před soudem příběh bagatelizovali a naznačovali, že se nic tak hrozného nestalo. Těžce zraněný podepsal po dvou dnech v nemocnici reverz, lékaři ho propustili do domácího léčení.
„Zranění v osrdečníku bylo klasifikováno jako těžké a muž ho přežil jen díky rychlé odborné pomoci,“ připomněl státní zástupce Petr Žižka.
Samotný průběh útoku musel z obžalované za pomoci otázek postupně dostávat předseda senátu Jaroslav Hájek. Podle její výpovědi přišel partner domů z práce ve špatné náladě. Vzápětí odešel a vrátil se až večer opilý. Vyvolal hádku, při níž jí rozšlapal mobil. Celou scénu sledovaly děti.
„Když se chystal znovu odejít, došla jsem do kuchyně pro nůž. U dveří jsem mu ho zabodla do prsou. Takhle,“ ukazovala obžalovaná senátu nápřah pravou rukou. „Podíval se na mě, řekl, že jde umřít a odešel,“ vylíčila.
Proč zraněnému nepřivolala pomoc, nedokázala vysvětlit. Pouze přiznala, co ji po ráně napadlo jako první. Že to bude průšvih.
Soud první den jednání řešil také rodinné poměry. Kromě dvojice dospělých a dětí pobývala občas ve společném bytě i sestra obžalované, také nezaměstnaná. Celou domácnost živil víc než 10 let napadený muž.
Přiznal, že stresy zaháněl alkoholem a jeho partnerka zase propadala často depresím a léčila se u psychiatrů. Jak naznačil na počátku jednání její obhájce, bude požadovat překvalifikování zločinu na ublížení na zdraví a ovlivnění celé události psychickým stavem a těhotenstvím.
S tím souhlasí i zraněný. Státnímu zastupitelství a policii poslal několik dopisů, kde takové důvody zdůrazňuje. Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.