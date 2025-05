Jel jsem na houby a našel ji v autě podřezanou, tvrdí muž souzený za vraždu manželky

Čtyřiapadesátiletý obžalovaný muž je od loňského července ve vazbě. U soudu uvedl, že trpí cukrovkou a rakovinou prostaty. Obžalobu odmítá a tvrdí, že chce spáchat sebevraždu, protože po události se rozešel se svými dospělými dětmi i dalšími příbuznými. Jeho dvě děti po něm požadují odškodnění za újmu, každé 2,1 milionu korun.

„Svoji ženu jsem nepodřízl ani nevylákal k sobě domů. Myslím, že ji někdo vydíral. Chci si ublížit,“ vypovídal obžalovaný, který čtyři měsíce předtím s manželkou nežil ve společné domácnosti.

Policisté řešili vraždu od loňského 16. července, kdy objevili na kraji lesa ve Varvažově na Písecku mrtvolu osmačtyřicetileté ženy ležící ve svém autě. Měla po těle podlitiny a hlubokou řeznou ránu na levém zápěstí, po které vykrvácela.

Státní zástupce Jaroslav Klůfa obžaloval z jejího zabití vykonaném po předchozím uvážení jejího muže. „Vylákal ji k sobě do domu, omráčil údery do hlavy a odvezl v autě k lesu, kde jí přeřízl na levém zápěstí šlachy i s tepnou. Se záměrem ukončit vztah,“ stojí v obžalobě. Za vraždu muži hrozí 12 až 20 let vězení.

V několikahodinové výpovědi se pak obžalovaný hájil a podrobně vysvětloval svoji verzi tragédie. Jako těžký diabetik měl v průběhu inkriminovaného dne několikrát glykemický kolaps, a proto se na poslední chvíle, kdy viděl manželku živou, nepamatuje.

Podle něj přijela k němu pro svoje dopisy a osobní i dceřiny věci. Při tom spadla ze schodů a nakonec ji sám povalil na zem, když omdlel. Předtím jí dal do auta krabici se zeleninou, a když se asi po hodině ze záchvatu probral, byla už pryč.

„Udělalo se mi lépe, tak jsem vzal kolo a odjel na houby k lesu, kde mám svoje místo. Tam jsem objevil auto se zraněnou ženou, okamžitě jsem volal záchranku. Než po dlouhé době dorazila, radili mi po telefonu, jak ji mám oživovat. Celou dobu jsem jí dával masáž srdce,“ popisoval obžalovaný.

Předsedkyně senátu Soňa Fišerová Biskupová, státní zástupce, přísedící i zmocněnec poškozených Martin Cypris se následně snažili, aby jim obžalovaný vysvětlil některé detaily, které jeho výpověď oslabily.

Například tvrdil, že domů se ten den vrátil z práce (dělal řidiče na stavbě) o několik hodin dřív. Doma vytíral byt a čekal na syna, se kterým měli pracovat na fasádě stavěného domu.

Obvinění ze znásilnění

Přes popisované kolapsy si nevzal, jak je běžné, žádné jídlo nebo nápoj a nakonec po ztrátě vědomí ještě odjel do lesa na houby, kam se vypravil podle svých slov jenom s nožem. Otázkou zůstávají i zjištěné škrábance na těle, které vysvětloval tím, že si způsobil v práci. Podobně jako kapky krve na dvorku jeho domu.

„Když do lesa přijel koroner a policisti mě začali vyslýchat, přijel syn a začal na mě řvát, že jsem mámu zabil. Nikdy jsem s ním přitom konflikty neměl, bydlel u mě a pomáhal jsem mu stavět barák. Bylo tam víc záhad. Z auta se ztratil nůž, který jsem tam viděl. Policisti se jen koukali, ani místo neuzavřeli. Při výslechu jsem znovu omdlel a pak ještě jednou na jejich stanici. Až do druhého dne jsem byl v nemocnici,“ vzpomínal obžalovaný.

Otázkou zůstává i jeho práce jako řidiče povolená od lékařů. Přiznal, že glykemických kolapsů se ztrátou vědomí mohl mít až sto a jednou dokonce za volantem, kdy havaroval.

Se ženou nežili jako manželé zhruba deset let a v dubnu se od něj odstěhovala neznámo kam. Na víkendy domů podle něj přijížděla.

Podle svědků je obžalovaný násilnické povahy a problémy měl už u předchozího vztahu před 35 lety, kdy na něj jeho bývalá přítelkyně podala trestní oznámení, že ji spoutal a znásilnil. Nakonec po dohodě s rodinou obvinění zrušila.

Další svědci policistům popsali, že modřiny na zápěstí mívala i jeho žena, která si jim po odstěhování stěžovala, že ji pronásleduje fyzicky i po telefonu a že z něho má obavy. Obžalovaný to označil za výmysly.

V pondělí odpoledne k případu vypovídaly i dvě děti obžalovaného. Podle něj se ho snažili po návštěvách ve vazbě přesvědčit, aby jim podepsal plnou moc k převodu majetku, který se skládá ze dvou domů a auta. Soud bude pokračovat v dalších dnech výslechy dalších svědků, kriminalistů a znalců.