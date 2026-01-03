Vražda se stala v obci na Strakonicku. „Další informace zveøejníme podle prùbìhu vyšetøování,“ uvedli policisté.
Novoroèní tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy pøítele
Podle dostupných informací jde o tøetí letošní vraždu v Èesku. Policie se od 1. ledna zabývá pøípadem, kdy v rodinném domì ve Stroupeèi na Lounsku byli dva mrtví lidé.
Zøejmì šlo o vraždu a sebevraždu. Rovnìž 1. ledna v domì v obci Pusté Žibøidovice na Šumpersku zavraždila podle kriminalistù žena svého pøítele.