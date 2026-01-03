Policie vyšetøuje vraždu ženy na Strakonicku

Autor: iDNES.cz, ÈTK
  17:02aktualizováno  17:02
Jihoèeská policie vyšetøuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k pøípadu nezveøejnila. Podle kriminalistù však nikomu dalšímu nebezpeèí nehrozí, uvedla na sociální síti X.
ilustraèní snímek

ilustraèní snímek | foto: Policie ÈR

Vražda se stala v obci na Strakonicku. „Další informace zveøejníme podle prùbìhu vyšetøování,“ uvedli policisté.

Novoroèní tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy pøítele

Podle dostupných informací jde o tøetí letošní vraždu v Èesku. Policie se od 1. ledna zabývá pøípadem, kdy v rodinném domì ve Stroupeèi na Lounsku byli dva mrtví lidé.

Zøejmì šlo o vraždu a sebevraždu. Rovnìž 1. ledna v domì v obci Pusté Žibøidovice na Šumpersku zavraždila podle kriminalistù žena svého pøítele.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejètenìjší

Budoucí politik, ministr a „puèista“ jako køoví na Karlovì mostì. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávìní jsme se zmínili o historických zábìrech tramvají na Václavském námìstí ve filmu Prodloužený èas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tváø.

Prahu v roce 2026 èekají velké dopravní zmìny: uzavírky metra, nové tratì i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 pøinese Pražanùm výrazné zmìny v dopravì. Èekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Pøehlednì...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udìlal z Prahy èervenou zónu. Bìhem Silvestra si dejte pozor

Oslavy pøíchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zaøízení nebo napøíklad veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního èlánku dlouhý pøes dva øádky}

{POPISEK reklamního èlánku, také dlouhý pøes dva a možná dokonce až tøi øádky, konèící na tøi teèky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekonèí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen nìkolik hodin dìlí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivnì zavøou brány do mìsteèka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míøí ke svému velkolepému finále. Závìreèný osmý...

Svátky v roce 2026: Pøehled dnù volna, prodloužených víkendù a zavøených obchodù

Pražský orloj

V Èeské republice slavíme sedm státních svátkù, které pøipomínají dùležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Srážka dvou osobních aut na Zlínsku si vyžádala život spolujezdkynì

ilustraèní snímek

Srážka dvou osobních aut si dnes odpoledne u Zádveøic-Rakové na Zlínsku vyžádala život spolujezdkynì z jednoho z vozù. Obì øidièky skonèily v péèi záchranáøù....

3. ledna 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Útoèník v Hradci použil obušek a sekáèek, policie ho obvinila z pokusu o vraždu

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útoèník...

Policie kvùli páteènímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové obvinila z pokusu o vraždu 32letého cizince. Stále pak vyslýchá svìdky a vyhodnocuje kamerové záznamy. Dvaatøicetiletý...

3. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  17:41

Policie vyšetøuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zamìøením na legálnost pobytu cizincù v jedné z ostravských...

Jihoèeská policie vyšetøuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k pøípadu nezveøejnila. Podle kriminalistù však nikomu dalšímu nebezpeèí nehrozí, uvedla na sociální síti X.

3. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Endorfiny z ledové vody se uvolòují až dva dny, øíká otužilec

Endorfiny z ledovÃ© vody se uvolÅˆujÃ­ aÅ¾ dva dny, Å™Ã­kÃ¡ otuÅ¾ilec

Plavat v ledové vodì je utrpení, ale pocitùm po výkonu se vyrovná málo co. Endorfiny vydrží v tìle i dva dny, øekl ÈTK zimní plavec Karel Zeman, který se dnes...

3. ledna 2026  15:17,  aktualizováno  15:17

{NADPIS reklamního èlánku dlouhý pøes dva øádky}

{POPISEK reklamního èlánku, také dlouhý pøes dva a možná dokonce až tøi øádky, konèící na tøi teèky...} {LABEL}

Muž v areálu u Kladna pøi pracovním úrazu pøišel o ruku, vìc vyšetøuje policie

ilustraèní snímek

Muž dnes pøi pracovním úrazu v prùmyslovém areálu u Kladna pøišel o ruku, pøíèinu neštìstí vyšetøuje policie. Vážnì zranìného zamìstnance pøepravil vrtulník do...

3. ledna 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Muž v areálu u Kladna pøi pracovním úrazu pøišel o ruku, vìc vyšetøuje policie

ilustraèní snímek

Muž dnes pøi pracovním úrazu v prùmyslovém areálu u Kladna pøišel o ruku, pøíèinu neštìstí vyšetøuje policie. Vážnì zranìného zamìstnance pøepravil vrtulník do...

3. ledna 2026  14:03,  aktualizováno  14:03

Strašnice

Strašnice

Zimní údržba na køižovatce ulic Donatellova a Úvalská v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026  15:01

Palmovka

Palmovka

Noèní vydatné snìžení zpùsobilo omezení ve veøejné dopravì nejezdily autobusy, tramvaje, trolejbusy, vlaky linka 58 byla zkrácena do trasy Miškovice - Letòany.

vydáno 3. ledna 2026  15:01

Sídlištì Solidarita

Sídlištì Solidarita

Zimní pohádka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026  15:01

Sídlištì Solidarita

Sídlištì Solidarita

Zimní pohádka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 3. ledna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kè

Dalších 29 886 volných pozic

V Praze bouralo auto záchranné služby, zranìní jsou tøi lidé

Nehoda dvou vozidel v Praze. Srazilo se i auto záchranné služby. (3. ledna 2026)

V ulici V Podzámèí na Praze 4 došlo v sobotu krátce po poledni k dopravní nehodì dvou vozidel, z nichž jedno bylo záchranné služby. Tøi lidé se lehce zranili, následnì byli pøedáni do péèe lékaøù....

3. ledna 2026  14:42

Soudce poslal do vazby ženu obvinìnou z novoroèní vraždy pøítele na Šumpersku

ilustraèní snímek

Soudce dnes poslal do vazby ženu obvinìnou z vraždy pøítele na Šumpersku. Na síti X to dnes uvedla policie. Už døíve policisté informovali, že se...

3. ledna 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Nepøehlédnìte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.