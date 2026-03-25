Podle zjištění vyšetřovatelů se oba muži kolem 22. hodiny pohádali na pokoji. Původně se přitom mluvilo o tom, že se vražda stala u ubytovny.
Čtyřiapadesátiletý cizinec při incidentu použil nůž, kterým poškozeného několikrát bodl. Proč se muži pohádali, policie neupřesnila. Neuvedla ani věk oběti. Oba se znali, ale spolubydlící nebyli.
„Oznamovatel na místo zavolal kromě policie také zdravotnickou záchrannou službu,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Konflikt u prachatické ubytovny skončil vraždou. Policie zadržela podezřelého
Napadený však i přes poskytnutou první pomoc svým zraněním podlehl. Podezřelého na místě zadrželi strážníci. Následná zkouška na alkohol ukázala, že byl opilý. Nadýchal přes dvě promile.
„V úterý kriminalisté sdělili muži obvinění ze spáchání zločinu vraždy. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let. Kriminalisté zároveň podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného muže do vazby,“ doplnila mluvčí.