Po hádce vzal opilý cizinec nůž a soka pobodal. Za vraždu mu hrozí až 18 let

Autor: khr
  12:12
Kriminalisté zveřejnili další okolnosti pondělní vraždy, která se stala ve večerních hodinách na ubytovně v Prachaticích. Ukázalo se, že napadení nožem předcházela hádka opilého agresora a poškozeného. Policisté už násilníka cizí státní příslušnosti obvinili, hrozí mu až osmnáct let vězení.

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických ubytoven, který skončil smrtí jednoho z nich. | foto: Policie ČR

Podle zjištění vyšetřovatelů se oba muži kolem 22. hodiny pohádali na pokoji. Původně se přitom mluvilo o tom, že se vražda stala u ubytovny.

Čtyřiapadesátiletý cizinec při incidentu použil nůž, kterým poškozeného několikrát bodl. Proč se muži pohádali, policie neupřesnila. Neuvedla ani věk oběti. Oba se znali, ale spolubydlící nebyli.

„Oznamovatel na místo zavolal kromě policie také zdravotnickou záchrannou službu,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Napadený však i přes poskytnutou první pomoc svým zraněním podlehl. Podezřelého na místě zadrželi strážníci. Následná zkouška na alkohol ukázala, že byl opilý. Nadýchal přes dvě promile.

„V úterý kriminalisté sdělili muži obvinění ze spáchání zločinu vraždy. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osmnáct let. Kriminalisté zároveň podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného muže do vazby,“ doplnila mluvčí.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po hádce vzal opilý cizinec nůž a soka pobodal. Za vraždu mu hrozí až 18 let

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických...

Kriminalisté zveřejnili další okolnosti pondělní vraždy, která se stala ve večerních hodinách na ubytovně v Prachaticích. Ukázalo se, že napadení nožem předcházela hádka opilého agresora a...

25. března 2026  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

VW, Audi, SEAT, CUPRA a VW Užitkové vozy spouštějí výhodný sezónní servis

25. března 2026  11:35

