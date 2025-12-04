Vstupenky na olympijský festival už jsou v prodeji

Pavel Kortus
Pavel Kortus
  11:47
Vstupenky na Olympijský festival v Českých Budějovicích jsou v prodeji už nyní — a to online. Prostřednictvím webových stránek olympijskyfestival.cz si návštěvníci mohou zakoupit lístky pohodlně z domova.

Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují profesionálně. Na snímku bruslí lezec Adam Ondra. Za ním je krasobruslař Tomáš Verner, který se na ledě cítí mnohem jistěji. | foto: ČOV

Po zaplacení obdrží potvrzení a vstupenku s QR kódem, což je ideální pro ty, kdo chtějí mít jistotu a vyhnout se frontám při vstupu. Denní vstupenka umožňuje vždy jeden vstup do areálu. Jakmile návštěvník areál opustí, už se na stejnou vstupenku nevrátí zpět.

Vstupenky bude možné koupit během festivalu i přímo na pokladnách. Důležité je ale zajít ke správným pokladnám — těm festivalovým u vstupu do areálu, nikoli k běžným pokladnám Výstaviště.

Permanentní vstupenka bude ke koupi pouze online, nebude ji možné zakoupit na pokladně Olympijského festivalu.

Ceny vstupenek na Olympijský festival v Českých Budějovicích:

  • Děti do 6 let: zdarma
  • Děti 6–12 let: 100 Kč/den
  • Mládež od 13 let a dospělí: 200 Kč/den
  • Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 12 let): 500 Kč
  • Senioři, ZTP a ZTP/P: zdarma
  • Permanentka: děti 6 - 12 let, mládež od 13 let a dospělí: 500 Kč/celou dobu festivalu
    Permanentní vstupenka lze koupit pouze online a platí pouze pro osoby s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. Kontrola adresy trvalého bydliště v OP bude probíhat při vstupu do Olympijského festivalu.

Vstupenky na olympijský festival už jsou v prodeji

