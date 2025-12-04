Po zaplacení obdrží potvrzení a vstupenku s QR kódem, což je ideální pro ty, kdo chtějí mít jistotu a vyhnout se frontám při vstupu. Denní vstupenka umožňuje vždy jeden vstup do areálu. Jakmile návštěvník areál opustí, už se na stejnou vstupenku nevrátí zpět.
Vstupenky bude možné koupit během festivalu i přímo na pokladnách. Důležité je ale zajít ke správným pokladnám — těm festivalovým u vstupu do areálu, nikoli k běžným pokladnám Výstaviště.
Permanentní vstupenka bude ke koupi pouze online, nebude ji možné zakoupit na pokladně Olympijského festivalu.
Ceny vstupenek na Olympijský festival v Českých Budějovicích:
- Děti do 6 let: zdarma
- Děti 6–12 let: 100 Kč/den
- Mládež od 13 let a dospělí: 200 Kč/den
- Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 12 let): 500 Kč
- Senioři, ZTP a ZTP/P: zdarma
- Permanentka: děti 6 - 12 let, mládež od 13 let a dospělí: 500 Kč/celou dobu festivalu
Permanentní vstupenka lze koupit pouze online a platí pouze pro osoby s trvalým pobytem v Jihočeském kraji. Kontrola adresy trvalého bydliště v OP bude probíhat při vstupu do Olympijského festivalu.