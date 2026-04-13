Vybudování českobudějovické spalovny vyjde na sedm mld. Kč, 5,5 má být z EU

Vybudování zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Vráto, které bude u Českých Budějovic, vyjde na sedm miliard korun. Zhruba 5,5 miliardy získá projekt z evropské dotace. Na zbývající 1,5 miliardy korun si českobudějovická teplárna, která bude ZEVO provozovat, vezme úvěr. ČTK to dnes řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
"Zkušební provoz bychom chtěli zahájit v roce 2029," uvedl. Město je jediným akcionářem českobudějovické teplárny.
České Budějovice chtějí snižovat spotřebu fosilních paliv a reagují také na zákaz skládkování výhřevných odpadů k roku 2030. Cílem je ukončit spotřebu hnědého uhlí a do roku 2030 omezit fosilní paliva téměř na nulu. Energeticky využitelných odpadů, které by ZEVO měnilo hlavně na teplo, se v jižních Čechách ročně vyprodukuje přes 300.000 tun.
Občanští aktivisté a ekologické spolky tvrdí, že ZEVO nebude fungovat efektivně. Je dimenzována na 160.000 tun odpadu ročně, ale v roce 2035 by měl kraj podle nového zákona spalovat jen 25 procent vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, což je přibližně 115.000 tun. Zbytek bude muset být z velké části recyklován a minimum pak skončí na skládkách.
"ZEVO by mělo využívat odpad z Českých Budějovic a okolí. Ale není vyloučeno, že se přidají i jiné obce a města z Jihočeského kraje," uvedl Maroš.
ZEVO buduje také společnost C-Energy v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jeho výstavbu plánoval i Písek, ale obyvatelé v referendu projekt odmítli. "Na jihu Čech tak budou jen dvě zařízení na energetické využití odpadu. Jedno ve Vrátě a druhé v Plané nad Lužnicí," dodal náměstek českobudějovické primátorky.