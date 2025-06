Už loni byly házenkářky Lokomotivy České Budějovice ve druhé lize třetí. S příchodem nového trenéra Václava Marka si daly za cíl návrat zpět do první ligy, ve které už v minulosti několikrát působily.

„Trenér o to chtěl bojovat, my jsme to také vzaly za své a měly jsme motivaci,“ líčí jedna z nejzkušenějších hráček týmu Anna Dolejšová.

Lokomotiva se od úvodu držela v popředí. Nakonec vyhrála 19 ze 22 duelů v sezoně, ale ani to na postup téměř nestačilo. Pro Jihočešky hrál až rozdíl ze vzájemného zápasu s druhým celkem HC Háje, který měl stejně bodů. A k tomu byl třetí Havlíčkův Brod jen o bod zpět.

„Postup byl pro mě letitý trenérský cíl, takže mě těší, že jsem si ho splnil. Ale jsem hlavně rád, že holky měly motivaci a tento cíl přijaly,“ podotýká kouč Marek.

Lokomotiva ve druhé nejvyšší soutěži historicky už několikrát byla. Zpravidla v ní vydržela jen jednu sezonu. To je nyní hlavní úkol, aby se tato bilance změnila.

„Horní polovina tabulky je silná. Ale se zbytkem týmů se dá hrát. Na takové tři nebo čtyři kluby určitě máme. Věřím, že v soutěži budeme hrát svou roli. Jsem přesvědčený, že ligu udržíme,“ tvrdí Marek.

Zkušenosti pro mladý tým

Podobně posun výš vidí i Dolejšová. „Spodek tabulky první ligy bude nám podobný, vršek se naopak blíží nejvyšší soutěži. Je tam několik B týmů, což je také těžké. Hraje se tam rychlejší a hezčí házená, takže se máme na co těšit,“ naznačuje.

Po postupu se v kádru žádné velké změny nechystají. „Máme mladý tým, spíš se doplní. Chystá se k nám jedna hráčka z Písku, kde mají šikovné holky. Určitě se přidají končící dorostenky. Uvidíme, jestli někoho nepřivede trenér,“ uvažuje Dolejšová.

Kouč věří hlavně kádru, který si postup uhrál. „Holky na to mají chuť, postup je pro ně další motivací. S vyšší soutěží má zkušenosti jen Anička Dolejšová, pro ostatní to bude novinka. Některé hráčky se vracejí z mateřské, tak uvidíme, jak to poskládáme,“ dodává.

Pro nováčka bude důležitý začátek. I proto dává velký důraz přípravě. Od srpna začnou házenkářky pracovat na fyzičce, pojedou i na soustředění. V sezoně se dočkají i jihočeského derby s Jindřichovým Hradcem. „Je to takový náš partnerský tým. Hodně nám pomáhaly, sama jsem tam hrála. Bude to zajímavé,“ říká Dolejšová.