Pár podniků v Krajinské a jeden v ulici Karla IV. musí dál fungovat pod zpřísněnou vyhláškou o veřejném pořádku v Českých Budějovicích. Vedení města se v pondělí pokusilo dokument změnit a tvrdší opatření pro několik vybraných provozoven v centru zrušit. Návrh ale neprošel.
Historické centrum Českých Budějovic | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Velká část zastupitelů má i nadále obavy, že pokud by se od přísnějšího režimu a omezení otevírací doby upustilo, začnou být v dříve problematickým místech opět potíže. Naopak ještě žádají větší dohled u vybraných večerek, před nimiž se pravidelně ve velkém popíjí alkohol, i když je to v historickém jádru na těchto místech rovněž zakázané.

„Mohli bychom z toho vyjmout prostory v Krajinské, ale podnik v ulici Karla IV. by tam měl zůstat. Teď je z něj vlastně after místo, kde je otevřeno jen dva dny v týdnu od šesti do devíti ráno,“ upozornil opoziční zastupitel Petr Štěpánek (ANO). Kdyby se vše vrátilo do dřívějšího stavu, tak má obavy, že se otevírací doba baru znovu rozšíří a problémy se tam vrátí.

Vyhazovač nemá hosty mlátit, říká muž, který dělal deset let ochranku

Noční klid v centru, kde je řada nočních podniků, řešili politici ve velkém v roce 2019. Tehdy zavedli zpřísnění podmínek a regulaci otevírací doby například i pro podniky v Široké či Piaristické ulici a také na jednom místě na sídlišti Šumava.

Akce v Budějovicích povolené až do půlnoci

Budějovický Majáles, květen, 1 den
Půlmaraton, červen, 1 den
Metropol CB Fest, červen, 1 den
Sláva pivu, červen, 2 dny
Indian Riders Fest, červen, 2 dny a noční klid až od jedné hodiny ráno
Hvězdy nad Vltavou, červen/červenec, 6 dní
The Culture, červenec, 1 den
Múzy na vodě, červenec, 6 dní
Kinematograf bratří Čadíků, červenec, 4 dny
Jihočeský jazzový festival, srpen, 2 dny
Město lidem, lidé městu, srpen, 2 dny
Českobudějovický advent, prosinec

Na základě toho vznikla také iniciativa Chceme noční Budějce, ve které se spojila řada podniků, jimž záleželo na tom, aby mohly naplno fungovat. Začal také působit koordinátor celého projektu, to vše přerostlo v program Noční Budějce. Do něj je zapojená bezmála dvacítka podniků usilujících o to, aby byl kolem nich pořádek. Jsou to restaurace v centru, rychlá občerstvení či hudební kluby. Situace se pak zklidnila.

Od roku 2019 se následně vyhláška párkrát upravovala a nyní podle vedení radnice nastal čas na stejné podmínky pro všechny podniky. „Navrhujeme to i na základě zkušeností městské policie a dalších složek integrovaného záchranného systému. Dostali jsme se do stavu, kdy je možné z té vyhlášky vyjmout i ty zbývající podniky,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

„I nadále nám jde o bezpečnost. Ale teď ty podniky nemají zvýšené problémy a my jim zasahujeme do podnikání. Potíží naopak přibylo u večerek,“ navázal další náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Většinu kolegů v zastupitelstvu ale nepřesvědčili. Pro sice bylo 21 jeho členů, ale proti pět a zdrželo se 18. „Občas si nad ránem Budějovice projdu a nemyslím si, že to stoprocentně funguje, jak má. Stále zde vidím nepořádek,“ podotkl například Juraj Thoma, opoziční zastupitel (zvolený za Občany pro Budějovice).

Krajinská ulice v Českých Budějovicích.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Přímo s koordinátorem město procházel Petr Štěpánek z ANO, který byl k návrhu kritický a přidal vlastní protinávrh, který ale také nezískal dostatečnou podporu. Politici se vesměs shodli, že se zlepšila situace v Krajinské, kde dokonce někteří provozovatelé denně uklízejí své předzahrádky, aby to na ně v noci nikoho nelákalo.

Městská policie svým stanoviskem také podpořila zrušení omezení provozní doby podniků v některých částech města, a to na základě vlastních zkušeností v terénu. Nemají tam více výjezdů ani neřeší více konfliktů než na jiných místech.

„Co se týká večerek, ty kontrolujeme pravidelně i ve spolupráci s dalšími orgány, jako je například ČOI a OSPOD. Jedná se nejen o konzumaci alkoholu před provozovnami, kde je to obecně závaznou vyhláškou města zakázané, ale i o prodej alkoholu nezletilým osobám,“ informovala Věra Školková, mluvčí budějovických strážníků.

Šestnáctiletá dívka sotva stála na nohou, se dvěma promile skončila v nemocnici

V létě večerky v krajském městě a prodej alkoholu testovala také redakce iDNES.cz, ani v jedné z provozoven jejich figurantům alkohol ani cigarety či tabák neprodali.

Celá věc má ještě jeden zajímavý aspekt. Menšinová koalice v pondělí poprvé od doby, kdy se před rokem trhli Piráti, narazila na opozici a nepovedlo se jí získat dostatečnou podporu při důležitém hlasování. Po něm tak byly mezi některými politiky vidět rozpaky a překvapení.

