Na mobil zachycuje krásy Budějovic a jižních Čech. A jeho fotky i pomáhají

Autor: Petr Lundák
  13:31
Barvami hýřící fotky v kalendářích, na fotoplátnech a zejména na sociálních sítích. Na nich lidé poznávají známé památky či přírodní krásy. A to nejen z jeho milovaných Českých Budějovic, jižních Čech, ale pomalu už i z jiných koutů republiky. Teď se amatérský fotograf Tomáš Navara těší na svou knížku.
Fotograf Tomáš Navara. (17. září 2025)

Fotograf Tomáš Navara. (17. září 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. (17. září 2025)
Podzim pod Kletí. (17. září 2025)
Vyšebrodský klášter. (17. září 2025)
Lávka na rybníku Hejtman. (17. září 2025)
7 fotografií

Tak se baví 46letý amatérský fotograf z krajského města Tomáš Navara. Na Facebooku jeho snímky, které fotí jen mobilním telefonem, sbírají tisíce lajků. Bývalý basketbalista a nyní pracovník v cestovním ruchu vydává kalendáře, jejichž výtěžek pak putuje vždy na charitu. Až do konce října se můžete například podívat na jeho velká fotoplátna ve Schwarzenberském špitále v Lišově, kde má výstavu.

Jak dlouho už fotíte?
Osm let. Dřív jsem k tomu neměl vlastně žádný vztah. Přivedla mě k tomu až bohužel nešťastná událost, kdy mi onemocněla maminka. Posílal jsem jí přes telefon obrázky z cest a jí se to líbilo. V tu dobu už fungovaly dobře i sociální sítě, tak jsem to začal dávat i tam. Moje obrázky měly dobrý ohlas, tak jsem tedy postupně přidával na intenzitě.

Z toho vznikly pak i charitativní kalendáře?
Poté mi maminka umřela a já si řekl, že fotky bych mohl nějak zúročit i k dobrým účelům. Začal jsem tedy vyrábět kalendáře, které pomáhají. Z jejich prodejů vždycky přispívám těm, co to potřebují.

Učil jste se někde fotografii, nebo jste samouk?
Neučil. Jen jsem cvakal, byly a jsou to deseti tisíce záběrů, a časem to přišlo. Měl jsem i klasickou zrcadlovku, ale to focení mobilním telefonem mi přijde úplně jiné. Profíci stráví pak třeba nad úpravou jedné fotky i dvě hodiny, to já zase ne. Po cvaknutí to během minuty hned pálím na ty sociální sítě, jen s minimem úprav.

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. (17. září 2025)
Fotograf Tomáš Navara. (17. září 2025)
Podzim pod Kletí. (17. září 2025)
Vyšebrodský klášter. (17. září 2025)
7 fotografií

A to vás zpátky neláká pořizovat obrázky klasickými fotoaparáty a tak se zase posunout někam dál?
Ne, chci dál fotit telefonem. Ale už jsem také narazil na jeho limity. Klienti po mě chtěli vyrobit velkou fotku, snad dva krát tři metry. A to už samozřejmě z toho telefonu nejde. I teď jsou moje fotoplátna tak akorát.

Kam plánujete posunout svůj koníček?
Bude to znít asi divně, ale nikam (směje se). Chci si držet tu svojí současnou laťku a dál samozřejmě svými fotkami pomáhat. Ale na co se teď hrozně těším, tak to je začátek října.

Co se stane?
Měla by mi vyjít knížka. Nazval jsem jí Jižní Čechy a České Budějovice v srdci mém. Bude to 160 stránek a dvě stě padesát fotografií. Nejedná se o jakousi souhrnnou encyklopedii jižních Čech, ale spíš jsou tam místa, která rád fotím a kam bych rád pozval i čtenáře. Jsou tam památky, příroda v různých ročních obdobích i v různých denních časech. Máme připravených tisíc kusů a lidé ji najdou v knihkupectvích nebo přímo u mě.

A kde nejraději fotíte, vy? Kde to máte opravdu rád?
Vrchol je pro mě zasněžený zámek Červená Lhota, určitě i lávka na rybníku Hejtman a samozřejmě moje srdcovka – České Budějovice. Mám rád, když ještě město spí a já jdu sám ulicemi, a když třeba čerstvě nasněží, tak jdu rychle fotit.

