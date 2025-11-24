Sledování podezřelých vyvrcholilo začátkem listopadu, kdy si pro ně do garáží a bytů došli policisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou. Následovaly domovní prohlídky.
„Při nich našli mnoho léků, chemických látek a pomůcek na výrobu drog. Kromě většího množství pervitinu a marihuany objevili policisté i čtyřicet jízdních kol. Byla mezi nimi i elektrokola, z nichž některá mají hodnotu kolem sta tisíc korun,“ upřesnila policejní mluvčí Lenka Krausová.
Mezi zadrženými věcmi se nacházely i drahé mobilní telefony. Kriminalisty také zaujaly věci velice nedbale zabalené v ručnících v jedné z garáží. V nich se skrývaly zbraně. Konkrétně jedna dlouhá zbraň, brokovnice a malorážka s puškohledem. Ke všem zbraním byly i stovky nábojů.
Ve vazbě skončil osmatřicetiletý muž, kterého kriminalisté stíhají pro spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a nedovoleného ozbrojování, kterého se dopustil spolu se svým dlouholetým, o rok mladším známým. Ten se uvedených zločinů dopustil formou účastenství. Prvně uvedenému se vším pomáhal.
Vše mělo fungovat tak, že starší z obviněných objednával různé látky a laboratorní vybavení, kterými jsou chemikálie a předměty použitelné k výrobě pervitinu, a nechával si je zasílat do různých výdejních boxů, a to nejen v Jihočeském kraji. Mladší pak vše vyzvedával a pomáhal pervitin vyrábět a následně distribuovat desítkám lidí.
Za období od ledna do října letošního roku prodali stovky dávek pervitinu uživatelům drog. Jízdní kola a věci nalezené při domovních prohlídkách v okrese České Budějovice a Táboře mají hodnotu přesahující tři miliony korun a již první stopy vedou kriminalisty k tomu, že pochází z trestné činnosti.
Zásahovka zadržela dealery drog, pěstírnu marihuany chránili kovovými hroty
Spolu s dvěma obviněnými při této razii policisté zadrželi další muže i ženy, kteří figurují také v distribuci drog a majetkové trestné činnosti. Někteří už obviněni byli, jiní figurují jako podezřelí.
„Tento případ však bude mít další pokračování, protože kriminalisté dále intenzivně pracují na rozkrývání všech jeho okolností, mezi které patří i to, odkud pochází všechny drahé věci nalezené při domovních prohlídkách. Stopy totiž již nyní vedou kriminalisty do zahraničí,“ naznačila Krausová a dodala, že kriminalisté budou na případu dál pracovat.