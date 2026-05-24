Vyšebrodská firma Ingetour nabízí vodákům službu doprovodného instruktora

Vyšebrodská firma Ingetour, největší půjčovna lodí na Vltavě, bude v nadcházející sezoně nabízet novou službu doprovodného instruktora. Vede lodě a skupiny rekreantů po řece a případně jim i ukazuje zajímavá místa v okolí. ČTK to za Ingetour řekla Anna Hyková. Sezona na Vltavě začala v květnu, hlavní nápor lze očekávat s nástupem prázdnin.
"Instruktor představuje průvodce, který pomáhá různým skupinám s organizací na řece. Jedná se mimo jiné o to, aby na Vltavě byl větší řád a provoz lodí byl plynulejší," uvedla Hyková. V letních měsících se stává, že někdy před jezy vzniknou fronty lodí. Největší nápor bývá tradičně na začátku prázdnin kolem svátků 5. a 6. července.
Kromě toho instruktor může vodáky seznámit se zajímavými místy u řeky. Největší zájem je především o Český Krumlov, jenž se nachází na seznamu UNESCO.
Firma Ingetour provozuje i čtyři velké kempy na Vltavě od Vyššího Brodu po Český Krumlov, a to Vyšší Brod, Rožmberk, Nahořany a Vltavan. V každém z nich přes léto přespí více než 40.000 lidí. Kromě toho má Ingetour osm půjčoven lodí. "Dlouhodobě se snažíme vylepšit komfort pro návštěvníky. Letos jsme například v kempu Vltavan v Českém Krumlově rozšířil plochu pro ubytování. V kempu ve Vyšším Brodu zase instalujeme nové dětské hřiště," uvedla Hyková. Ceny v tábořištích v letních měsících se pohybují od 400 korun za stan a osobu.
Na letní sezonu se připravují i jiné kempy. Například Modřín u lipenské přehrady modernizoval záchody a umývárny. "Každý rok se snažíme nabídnout návštěvníkům vyšší komfort," uvedl za provozující areál Lipno ředitel Matěj Kratochvíl. Kemp nabízí desítky míst pro karavany, stany i ubytování v jurtách. Ceny jsou srovnatelné s loňskem a pohybují se od 400 korun na den za stan.