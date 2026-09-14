Výsledky, které jsou vidět

Zadavatel: Naše Česko
Volby do zastupitelstev obcí 2026
„Pokud bude ve vedení města i kraje silný a pracovitý tým a ty týmy budou spolupracovat, může to Budějovice opravdu rozhýbat a přinést jim obrovské příležitosti. Dáša by byla první primátorkou v historii města. A taky by poprvé vznikl tandem hejtmana a primátorky, kteří v jednom týmu pracují pro město. Právě to chceme společně s Dášou vám všem Budějovičákům nabídnout.“
Pamatujete?
A vy jste nám dali příležitost. Jsou to čtyři roky. Čtyři roky, po které jsme se poctivě snažili splnit to, co jsme vám slíbili. Protože v našem týmu tvrdíme, že je strašně důležité, abychom plnili to, co vám slíbíme. Že politika má být hlavně o výsledcích. O konkrétních projektech, které dokážeme dotáhnout do reality. Ne o hádkách a útocích na ostatní politiky. Ne jenom o obrázcích a vizích. Prostě o konkrétních věcech, které zlepšují naše město a to, jak se vám v něm žije.
Někdy o velkých projektech, které slouží nám všem, ale často taky o menších, které nejvíc oceníte v konkrétní části města nebo čtvrti, kde žijete. Věříme, že když se teď společně za ty čtyři roky rozhlédneme, tak jsou ve městě vidět. Naprostou většinu z toho, co jsme vám slíbili se podařilo také dotáhnout. Je to pro nás důležité. Vždycky jsme chtěli, aby pro náš tým platilo, že my sliby plníme.
Volební období trvá 4 roky. To je přesně 1460 dnů. A my jsme připraveni opět nepromarnit ani jeden z nich.
Vaše primátorka Dagmar Škodová Parmová a Váš hejtman Martin Kuba Naše Česko