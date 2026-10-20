Výsledky voleb ve Vimperku bude řešit soud

Výsledky voleb ve Vimperku na Prachaticku bude řešit krajský soud. Důvodem je návrh na neplatnost hlasování, který podal občan. Ustavující městské zastupitelstvo se proto nesejde v řádném termínu do 9. listopadu. Vimperský městský úřad to dnes uvedl na facebooku.
"Soud musí rozhodnout do 20 dnů ode dne doručení podání, které obdržel 19. října. Ustavující zastupitelstvo se pak může konat do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu," uvedl městský úřad.
Volby ve Vimperku vyhráli Starostové (STAN), kteří získali pět mandátů. Po třech zastupitelích mají ODS a Naše Česko. Vimperáci - Nezávislí získali dva mandáty, jeden pak obdrželi Jihočeši 2012, SPD, KDU-ČSL a Nevihnutí.