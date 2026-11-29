Vyšší Brod na Českokrumlovsku dnes zahájil advent s vyhřívanou dlažbou na náměstí. Topné kabely uložené pod dlážděním v centru šumavského města pomohou při sněžení a námraze udržet plochu bezpečnou. K údržbě není potřeba soli ani štěrkového posypu. Úprava náměstí stála 3,5 milionu korun, z toho 2,5 milionu korun město vynaložilo na systém vyhřívání, kabeláž a nové elektrické přípojky pro stánky. ČTK to dnes řekl místostarosta Jaroslav Marek (Perspektiva).
"V sobotu jsme systém otestovali a opravdu to funguje. Ve čtvrtek ve Vyšším Brodě napadlo 15 centimetrů sněhu a na náměstí ležela ujetá pěticentimetrová vrstva sněhu s ledem. Teď už je náměstí suché a bezpečné," uvedl Marek. Vysvětlil, že dříve kryla centrum travnatá plocha, která se buď rozmáčela, nebo zledovatěla a nebyla bezpečná. Ještě před předlážděním proto město přidalo vyhřívání do projektu. "Vyšebrodsko je známé tím, že je tu velmi chladno, dokonce i v létě," dodal Marek.
Vyšebrodské náměstí město pravidelně využívá při velikonočních a adventních trzích. Travnatou plochu, která při akcích trpěla, proto nahradila dlažba. Při přípravě projektu se Vyšší Brod inspiroval systémy zimní údržby venkovních ploch využívanými v Německu a ve Švýcarsku. Pod novou dlažbou jsou topné kabely rozdělené do čtyř samostatných sekcí. Jejich celkový příkon činí 160 kilowattů. Systém prostřednictvím rozvaděče napájí mobilní elektrocentrála o výkonu 200 kilowattů.
"Vyhřívání nebudeme zapínat automaticky při každém mrazu. Spustíme ho tehdy, když bude na dlažbě sníh nebo bude hrozit vznik námrazy, například před adventním trhem. Za suchého mrazu jeho provoz nepotřebujeme. První zima nám ukáže, jak rychle dokáže systém plochu připravit a jaké budou skutečné provozní náklady," vysvětlil Marek.
Město plánuje na náměstí pravidelné řemeslné a farmářské trhy, menší letní koncerty a programy pro děti či seniory. Elektrické přípojky jsou rozmístěné na několika místech přímo v dlažbě, aby mohly zásobovat stánky při různých variantách jejich uspořádání. Prostor by v budoucnu mohla příležitostně využívat také mobilní kavárna.