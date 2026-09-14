Vyšší Brod vyprodukuje v porovnáním s ČR polovinu směsného odpadu

Autor: ČTK
  10:02aktualizováno  10:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vyšší Brod na Českokrumlovsku vyprodukuje v porovnáním s celostátním průměrem polovinu směsného odpadu. Pokles podle vedení města způsobil nový systém svozu odpadu. Ve Vyšším Brodě připadá 90,1 kilogramu směsného odpadu na člověka, zatímco celostátně to je 176,8 kilogramu. V tiskové zprávě o tom informovalo vedení radnice.

"Když jsme nový systém zaváděli, věděli jsme, že lidem musíme nabídnout spravedlivé řešení. Každý dnes platí podle toho, kolik směsného odpadu skutečně vyprodukuje. Ukazuje se, že obyvatelé na tuto motivaci reagovali velmi pozitivně. Nejenže výrazně více třídí, ale zároveň šetří vlastní peníze i životní prostředí. Výsledky dokazují, že změna měla smysl," řekl starosta Vyššího Brodu Jindřich Hanzlíček (Perspektiva).

Radnice na začátku roku 2024 zavedla nový systém placení, lidé neplatí roční paušální částku 550 Kč za osobu, ale čtyři koruny za každý vyvezený kilogram směsného komunálního odpadu. Svozové auto ho u každého domu zváží a data odcházejí městu. Čtyřčlenná rodina v paušálním systému platila 2200 korun, v novém systému při důsledném třídění zaplatí ročně 500 až 600 Kč.

V roce 2023 připadalo na jednoho obyvatele Vyššího Brodu 172,1 kilogramu směsného komunálního odpadu. Po zavedení nového systému plateb klesla v roce 2024 hodnota na 96,9 kilogramu a loni na 90,1 kilogramu na obyvatele. "Naším cílem bylo vytvořit systém, který bude spravedlivý a bude lidi motivovat. Každý dnes může svým chováním ovlivnit výši poplatku za odpad. Současná čísla potvrzují, že se obyvatelé s novým systémem ztotožnili a že Vyšší Brod patří mezi města, která dokážou moderní odpadové hospodářství dělat opravdu efektivně," řekl vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.

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