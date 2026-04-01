Vyšší Brod zahájil architektonickou soutěž na na stavbu lázeňského komplexu

Vyšší Brod na Českokrumlovsku zahájil architektonickou soutěž na stavbu lázeňského komplexu v areálu bývalé plicní léčebny v Hrudkově. Lázně by měly nabízet až 130 pokojů. Projekt bude určen primárně pro klientelu samoplátců. Město o tom informovalo v tiskové zprávě.
"Cílem projektu je vybudovat lázeňský areál, který propojí léčebný potenciál šumavské přírody, kvalitní současnou architekturu a ekonomicky udržitelný provoz založený především na soukromé klientele," uvedl vyšebrodský starosta Jindřich Hanzlíček (Perspektiva). Návrhy architektonické soutěže budou řešit také úpravy veřejných prostranství, krajinné začlenění a propojení areálu s městem, řekou Vltavou a rekreační infrastrukturou.
Vítězný tým, jenž vzejde z architektonické soutěže, dopracuje návrh do podoby urbanistické studie, která se stane podkladem pro jednání s investory. Projekt počítá s vybudováním komplexu, který bude kombinovat hotelový provoz minimálně na úrovni čtyř hvězdiček, wellness i specializovanou léčebnou péči zaměřenou zejména na onemocnění dýchacích cest.
"Vyšší Brod má všechny předpoklady stát se významnou lázeňskou destinací. Jedná se o kvalitní ovzduší, klidné prostředí i dostupnost v rámci česko-rakouského příhraničí," řekl vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek (Persperktiva). Město hodlá v Hrudkově také vybudovat novou obytnou čtvrť.
Areál bývalé plicní léčebny Hrudkov se rozkládá u Vyššího Brodu na ploše 13 hektarů. Sanatorium se zaměřovalo na léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí a patřilo od roku 1964 tehdejšímu Krajskému ústavu národního zdraví. Českobudějovická nemocnice, pod kterou léčebna do loňska patřila, v roce 2005 provoz přesunula do svého areálu v Českých Budějovicích. Od té doby byl Hrudkov opuštěný.