Výstava Otava strakonická přiblíží život na řece od pravěku do současnosti

Autor: ČTK
  12:54aktualizováno  12:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Výstava Otava strakonická přiblíží návštěvníkům Muzea středního Pootaví život na této zlatonosné řece od pravěku do současnosti. Ve výstavních prostorách strakonického hradu lidé uvidí archeologické nálezy, historické mapy i doklady o proměně krajiny. Vernisáž bude 28. dubna v 17:00, výstava bude otevřená do 12. července, informovalo dnes muzeum v tiskové zprávě.

"Otava nebyla jen přirozenou součástí krajiny, ale klíčovým faktorem, který ovlivňoval osídlení i hospodářský vývoj regionu už od pravěku," uvedl archeolog muzea Vlastimil Král. Řeka byla po staletí zdrojem obživy, bohatství i inspirace. Návštěvníci se vydají po jejím toku prostřednictvím stylizované instalace.

Velkou část expozice tvoří archeologické nálezy dokládající osídlení v okolí řeky od pravěku do středověku, včetně významných objevů posledních let. Výstava představí také život raně středověké vesnice Častavín a jeden z největších pokladů z doby bronzové nalezených na Strakonicku.

Zlato z Otavy rýžovali už Keltové, jehož těžba vrcholila ve středověku. "Výskyt zlata v Otavě přitahoval člověka po tisíce let. Na výstavě ukazujeme nejen samotné nálezy, ale i způsoby, jakými lidé dokázali toto bohatství získávat," doplnil Král.

Dalším fenoménem řeky je mlž perlorodka říční. Výstava přiblíží jeho výskyt i způsob vzniku perel. Na výstavě si návštěvníci budou moci prohlédnout například perličkový náhrdelník s perlou z Otavy zasazenou do ozdobné schránky.

Otava byla také důležitou dopravní tepnou. Expozice připomene voroplavbu, která po staletí umožňovala přepravu dřeva ze Šumavy, i vznik mlýnů využívajících sílu vody. Atmosféru doplní historické fotografie, osobní předměty vorařů a model voru.

Výstava také aktivně zapojuje návštěvníky. V sále U Kata si zájemci vyzkouší práci archeologa nebo mletí na mlecích kamenech. Součástí je i obrazová projekce. "Nechtěli jsme ukázat jen jednotlivé exponáty, ale především příběh řeky a lidí, kteří s ní byli spojeni. Otava formovala jejich každodenní život i celé generace," řekla historička muzea Blanka Madová.

Na výstavě se podílela také další regionální muzea a instituce, mimo jiné Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum Šumavy Sušice nebo Státní oblastní archiv v Třeboni. "Návštěvníci u nás uvidí nejen archeologické nálezy, ale i konkrétní lidské příběhy od rýžování zlata až po život vorařů a mlynářů. Každý si tu může najít svůj vlastní vztah k řece," dodala Madová.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Festival United Islands of Prague 2026 láká na nové objevy, klubovou noc i debaty o AI

Festival United Islands v roce 2010

Multižánrový festival United Islands, který se uskuteční od 30. dubna do 2. května na pražském ostrově Štvanice, se letos rozhodl posílit svůj nehudební program, jeho centrem bude nová scéna s názvem...

20. dubna 2026  20:15,  aktualizováno  21. 4. 6:53

Amulety plodnosti i zub dinosaura. Zámek ve Slezských Rudolticích otevře poslední sály

Zámek ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku a jeho kastelán Tomáš Zemba. (17....

Socha čínského bojovníka, zub dinosaura, egyptská pohřební soška, ale také amulety plodnosti. Poslední dva sály se lidem od května otevřou na zámku ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku.

21. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Starosta Prahy 11 říká otevřeně: Parkování na Jižním Městě? Řešení bude trvat roky

Praha 11 není jen panelové sídliště Jižní Město, ale to tvoří jeho největší...

Jižní Město je největší panelové sídliště nejen v Praze, ale v celém Česku. V následujících letech ho čekají například nové bytové výstavby, dopravní projekty a revitalizaci veřejných prostranství.

21. dubna 2026  5:30

Unikátní zákrok v Brně. Elektrody „odemkly dveře" do nádorových buněk v páteři

Lékaři z intervenční radiologie Masarykova onkologického ústavu provedli...

Jako teprve třetí v Česku provedli minulý týden lékaři z Masarykova onkologického ústavu v Brně takzvanou elektrochemoterapii. Díky ní ulevili od bolesti mladému pacientovi s neoperovatelným nádorem...

21. dubna 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

21. dubna 2026,  aktualizováno 

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl na síti X dopravní podnik, který už...

20. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  21:15

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech

Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Z parkoviště před areálem ho odvezlo osobní auto....

20. dubna 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D. Oproti pracovním názvům se má změnit mimo jiné Olbrachtova, což dříve navrhli bývalý náměstek města pro...

20. dubna 2026  20:52,  aktualizováno  20:59

Plzeňský kraj a ZČU zakládají ústav Nexus, má dostat lidi z regionu do světa

ilustrační snímek

Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dnešním podpisem zakládací listiny založily ústav Nexus - mezinárodní mobility Plzeňského kraje. Má...

20. dubna 2026  17:31,  aktualizováno  17:31

Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Hledaný 38letý vězeň

Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního...

20. dubna 2026  19:12

Prodej bytu 2+1, 49 m2, Valašské Meziříčí, ul. Na Šištotě
Prodej bytu 2+1, 49 m2, Valašské Meziříčí, ul. Na Šištotě

Na Šištotě, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, okres Vsetín
3 750 000 Kč

Více z nabídky 107 274 nemovitostí

Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh

Stavba metra D

Budoucí trasa metra D v Praze získává konkrétnější podobu. Odborná komise doporučila finální názvy stanic, které teď čekají na schválení radními. Některé názvy se mění, jiné překvapí – a jedna...

20. dubna 2026

V Boru na Tachovsku vykolejil vagon nákladního vlaku, místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Ve stanici Bor na Tachovsku dnes dopoledne při posunování vykolejil jeden vagon nákladního vlaku. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin...

20. dubna 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

