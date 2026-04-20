Výstava Otava strakonická přiblíží život na řece od pravěku do současnosti

Výstava Otava strakonická přiblíží návštěvníkům Muzea středního Pootaví život na této zlatonosné řece od pravěku do současnosti. Ve výstavních prostorách strakonického hradu lidé uvidí archeologické nálezy, historické mapy i doklady o proměně krajiny. Vernisáž bude 28. dubna v 17:00, výstava bude otevřená do 12. července, informovalo dnes muzeum v tiskové zprávě.
"Otava nebyla jen přirozenou součástí krajiny, ale klíčovým faktorem, který ovlivňoval osídlení i hospodářský vývoj regionu už od pravěku," uvedl archeolog muzea Vlastimil Král. Řeka byla po staletí zdrojem obživy, bohatství i inspirace. Návštěvníci se vydají po jejím toku prostřednictvím stylizované instalace.
Velkou část expozice tvoří archeologické nálezy dokládající osídlení v okolí řeky od pravěku do středověku, včetně významných objevů posledních let. Výstava představí také život raně středověké vesnice Častavín a jeden z největších pokladů z doby bronzové nalezených na Strakonicku.
Zlato z Otavy rýžovali už Keltové, jehož těžba vrcholila ve středověku. "Výskyt zlata v Otavě přitahoval člověka po tisíce let. Na výstavě ukazujeme nejen samotné nálezy, ale i způsoby, jakými lidé dokázali toto bohatství získávat," doplnil Král.
Dalším fenoménem řeky je mlž perlorodka říční. Výstava přiblíží jeho výskyt i způsob vzniku perel. Na výstavě si návštěvníci budou moci prohlédnout například perličkový náhrdelník s perlou z Otavy zasazenou do ozdobné schránky.
Otava byla také důležitou dopravní tepnou. Expozice připomene voroplavbu, která po staletí umožňovala přepravu dřeva ze Šumavy, i vznik mlýnů využívajících sílu vody. Atmosféru doplní historické fotografie, osobní předměty vorařů a model voru.
Výstava také aktivně zapojuje návštěvníky. V sále U Kata si zájemci vyzkouší práci archeologa nebo mletí na mlecích kamenech. Součástí je i obrazová projekce. "Nechtěli jsme ukázat jen jednotlivé exponáty, ale především příběh řeky a lidí, kteří s ní byli spojeni. Otava formovala jejich každodenní život i celé generace," řekla historička muzea Blanka Madová.
Na výstavě se podílela také další regionální muzea a instituce, mimo jiné Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum Šumavy Sušice nebo Státní oblastní archiv v Třeboni. "Návštěvníci u nás uvidí nejen archeologické nálezy, ale i konkrétní lidské příběhy od rýžování zlata až po život vorařů a mlynářů. Každý si tu může najít svůj vlastní vztah k řece," dodala Madová.