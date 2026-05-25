Výstava Terra Aurea v Písku představí největší český zlatý nuget

Největší dochovaný zlatý nuget v Česku si budou moci lidé od pátku prohlédnout na výstavě Terra Aurea v Písku. Prácheňské muzeum představí nález 21 kousků zlatých nugetů o celkové hmotnosti 250 gramů z Vodňanska. Zlatá horečka se stane také tématem páteční muzejní noci. Výstavu si mohou zájemci prohlédnout do 7. září, informovala dnes novináře Klára Koubová z Prácheňského muzea.
Největší vystavený zlatý valoun váží 105 gramů a je největší dochovaný a zdokumentovaný vzorek v České republice. "Prácheňské muzeum na výstavě Terra Aurea představí kromě nejnovějšího unikátního nálezu i dalších asi 50 jihočeských nugetů zapůjčených ze soukromých sbírek a také ukázky vyrýžovaných zlatinek. Dočasnou expozici doplňují jejich mikrofotografie ukazující bohatost tvarů," uvedl geolog muzea a kurátor výstavy Jaroslav Cícha. Muzeum k výstavě o prázdninách nabídne také několik komentovaných prohlídek.
Jižní Čechy patřily od pravěku k bohatým nalezištím zlata. Rýžovalo se na řece Otavě a ve středověku se vzácný kov získával také důlní činností. Mimořádnou událostí se stal nález takzvaného křepického zlata na Vodňansku v roce 1927. Podle Koubové se odhaduje, že zlaté plechy vážily až tři kilogramy a v místě tehdy vzplanula opravdová zlatá horečka. Část vzorků se dostala do muzejních sbírek a část zůstala mezi lidmi. Nález potvrdil, že v jižních Čechách se zlato nenachází pouze v drobných zrnkách, ale i ve velkých kusech, jako je tomu u slavných zahraničních nalezišť. Potvrzují to i novodobé nálezy zlata.
Muzeum zlatu věnuje letos i muzejní noc, během které zahájí výstavu Terra Aurea. V pátek 29. května od 17:00 návštěvníkům nabídne dobrodružnou hru, školu rýžování zlata, pohádkový středověký trh, historické mechanické hry i živá vystoupení. Výstava se také propojuje s mistrovstvím ČR a SR v rýžování zlata v Kestřanech od 29. do 31. července. Veřejnost si může rýžování vyzkoušet v sobotu 1. srpna.