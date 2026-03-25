Výstava v českokrumlovském muzeu představí dílo Fotoateliéru Seidel

Výstava v Regionálním muzeu v Českém Krumlově od 31. března představí po mnoha letech v mimořádném rozsahu fotografickou tvorbu Josefa a Františka Seidlových. Návštěvníci uvidí také autentické dobové předměty ze sbírek muzea i českých a zahraničních institucí, řekla ČTK Martina Vachová z propagace muzea. Českokrumlovské muzeum od 1. ledna převzalo Museum Fotoateliér Seidel jako svoji pobočku.
"Výstava symbolicky navazuje na 20 let novodobé existence Musea Fotoateliér Seidel a připomíná mimořádný význam Seidelova díla jako jedinečného obrazového svědectví o Šumavě, jejím životě, krajině i zaniklých místech," uvedla Vachová. Vernisáž výstavy s názvem "Seidel. Fotografické dílo v minulosti a dnes" bude 31. března v 18:00. Výstava potrvá do 30. srpna.
Josef Seidel vytvořil rozsáhlé fotografické dílo, jehož hlavním motivem je Šumava ve všech podobách. "Poprvé po mnoha letech bude Seidelovo fotografické dílo prezentováno na jednom místě v nebývalém rozsahu. Sloučením Fotoateliéru Seidel s Regionálním muzeem v závěru roku 2025 získaly vzácné dobové snímky k dispozici rozlehlé prostory v přízemí muzea, a tak je možné poprvé ukázat i předměty, které byly doposud ukryty pouze v depozitáři," dodala Vachová.
Fotografie Josefa a Františka Seidelových zachycují všední život, slavnosti, práci, portréty, krajinu, architekturu i místa, která už zmizela. Snímky doplní autentické dobové artefakty. "Výstava nachystá milovníkům Šumavy mnohá překvapení, ale i očekávaná setkání s osobnostmi známými z literární encyklopedie Kohoutí kříž, s historií zaniklého Šumavského muzea v Horní Plané, s fotoalby vysídlených Krumlovanů, s křehkými poklady ze sklárny Lenora, s nejmodernějším sklářským ztvárněním motivu Srdce Vltavy a s mnoha dalšími exponáty," uvedla Vachová.
Poprvé v nové době rovněž ožijí vzácné Seidelovy stereofotografické snímky Šumavy. Dobové předměty dokreslující Seidelovy snímky pocházejí ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově, Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Šumavského muzea ve Vídni, Šumavského muzea v Pasově, Národního památkového ústavu, od soukromého sběratele skla Lubomíra Šmrhy a sklářské společnosti Lasvit.
Museum Fotoateliér Seidel zahájilo provoz v roce 2008, dosud si ho prohlédlo 170.000 návštěvníků. Zdigitalizovalo 140.000 skleněných desek a negativů z konce 19. století a první poloviny minulého století, což představuje asi 90 procent z dochovaného fotomateriálu.