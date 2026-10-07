Výstava v Jindřichově Hradci představí fotografie herečky Andrey Růžičkové

Výstava Křehká je tvoje síla představí v Muzeu Jindřichohradecka fotografickou tvorbu herečky Andrey Růžičkové. Vernisáž bude v sobotu v 16:00 v Soukenické kapli minoritského kláštera ve Štítného ulici. Zájemci si mohou snímky prohlédnout do 8. listopadu, sdělila ČTK mluvčí muzea Marcela Kozlová.
Růžičková se ve volném čase věnuje fotografii, prostřednictvím které hledá klid, krásu a pomíjivé okamžiky. "Svět kolem mi přijde často hlučný a rychlý. A tak v chaosu běžného života hledám chvilky, které mi pomáhají zastavit se, cítit a žasnout nad krásou obyčejnosti, která se zjevuje před mýma očima," uvedla herečka.
Autorka výstavy pracuje také s alternativními tiskovými technikami, jako je modrotisk či vzácná platinotypie, při které se na speciální bavlněný papír nanese směs platiny a železitých solí. Obraz vzniká v papírových vláknech, každý ruční tisk je díky nim originálem s neopakovatelnou atmosférou. "Je to tak trochu alchymistický proces. A to mě fascinuje. Připomíná mi křehkost a jedinečnost každého z nás," dodala Růžičková.
Po vernisáži od 17:00 hodin vystoupí na koncertu manžel herečky, akademický malíř Mikoláš Růžička. Skladatel, multiinstrumentalista a producent posluchačům představí svou klavírní tvorbu. Zazní mimo jiné skladby z jeho letošního alba Bardo.