Výstava v Jindřichově Hradci představí Malbu a tapiserie Lydie Šloufové

Muzeum Jindřichohradecka představí dílo výtvarnice a pedagožky Lydie Šloufové. Výstava Malba a tapiserie přiblíží její malířskou a textilní tvorbu. Vernisáž se uskuteční v úterý od 16:00 ve výstavním sále muzea na Balbínově náměstí a výstavu si mohou lidé prohlédnout do 6. ledna. ČTK to sdělila mluvčí muzea Marcela Kozlová.
"Návrat Lydie Šloufové do našeho muzea po více než dvou desetiletích má pro nás zvláštní kouzlo. Její dílo se mezitím přirozeně proměňovalo a rozvíjelo, přesto v něm zůstává patrný její osobitý rukopis," uvedla ředitelka Muzea Jindřichohradecka Martina Machartová. Návštěvníci se mohou těšit na tapiserie s biblickými motivy. Výstavu doplní také díla inspirovaná Jindřichovým Hradcem.
Tvorba výtvarnice je podle autorů výstavy zajímavá právě prolínáním malby a práce s textilem. "Není to pouze otázka změny materiálu. Způsob, jakým autorka přemýšlí o ploše, barvě, struktuře a symbolu, prostupuje celým jejím dílem," vysvětlil kurátor výstavy Jakub Valášek.
Lydie Šloufová se narodila v roce 1952 v Praze a vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Od roku 1992 působí jako učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na Církevním gymnáziu v Plzni. Její tvorba zahrnuje malbu, kresbu, grafiku a koláže, ale také širokou škálu textilních technik. Dlouhodobě pracuje s gobelínem, aradekorem, artaigem či batikou. Výraznou součástí její tvorby jsou tematické cykly, v nichž se konkrétní motivy proměňují v symboly a znaky.