Výstava ve Slavonicích představuje díla designérek známých jako Durch Duo

Tapiserie, vyšívané koberce a další díla textilních designérek Anežky Podzemské a Dany Elsterové známých jako Durch Duo jsou ode dneška k vidění v jihočeských Slavonicích. Výstava děl z vlny s názvem Roste potrvá v tamním Spolkovém domě do 26. července. Doprovodný program nabídne i komentované prohlídky, jejich termíny budou oznámené později, uvedli organizátoři.
Tvorba dvojice Durch Duo je na pomezí designu a užitého umění, známá je i spolupráce designérek s Tkalcovnou Kubák ve Strmilově na Jindřichohradecku. Navrhly pro ni například deky a plédy. Na výstavě jsou jejich volná umělecká díla z vlny. "Autorky pracují s širokým spektrem textilních technik. Využívají tkaní, výšivku, strukturální modelování i vrstvení materiálů," uvedla kurátorka Anna Nová. Některé vystavené objekty vznikly i ze zbytkového materiálu z tkalcovny.
Téma výstavy, růst, odkazuje na opakující se koloběh v přírodě a její probouzení po zimě. Vlna je podle kurátorky pro toto téma vhodná, jako jedna z nejpříjemnějších tkanin pro člověka, která je zároveň udržitelným a svým způsobem i odpadním materiálem, protože se z českých ovcí většina nevyužívá. Uvedla, že Tkalcovna Kubák je poslední tkalcovna na zpracování vlny v Česku. Dana Elsterová žije ve vedlejší vesnici, i její rodina chová ovce. "Je pro nás také důležité vystavovat to umění v místě, kde vzniká," řekla Nová k expozici ve Slavonicích.
"Tématu textil se ve Slavonicích, ve městě s bohatou textilní tradicí, věnujeme systémově," uvedla Olga Žampová, ředitelka obecně prospěšné společnosti, která provozuje Spolkový dům. Podotkla, že i stavbu věže ve městě kdysi financoval cech soukeníků. Tradice tkalcovny ve Strmilově se odvíjí od roku 1870. Od Slavonic je 25 kilometrů.
Spolkový dům bude do konce května otevřený ve všedních dnech a o víkendu, jen pokud tam bude program. Od června bude přístupný v týdnu i o víkendech. Prohlídku si je možné také předem domluvit.