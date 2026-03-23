Výstava Vojtěcha Kubašty vrátí návštěvníky Muzea Jindřichohradecka do dětství

V Muzeu Jindřichohradecka v sobotu ožije kouzelný svět pohádek Vojtěcha Kubašty. Dílo malíře, grafika, ilustrátora a autora prostorových knih vrátí návštěvníky minoritského kláštera ve Štítného ulici do dětství. Knihy umělce, které byly přeloženy do 37 jazyků a kterých se prodalo přes 35 milionů výtisků, si mohou prohlédnout do 6. ledna příštího roku, řekla ČTK kurátorka výstavy a etnografka muzea Alexandra Zvonařová.
"Vojtěch Kubašta je vlastně takový zakladatel prostorových pohyblivých knih, které známe všichni, ač to jméno si třeba neuvědomíme, ale každý měl doma určitě Šípkovou Růženku, nebo Perníkovou chaloupku nebo Cvrčka a mravence. Prostě tyhle knížky jsou velmi populární dodnes. Takže kdo přijde na výstavu Vojtěcha Kubašty, tak uvidí to, co zná z dětství, ti mladší zjistí, co se tady dá objevit zajímavého," uvedla Zvonařová.
Kromě populárních pohyblivých knih uvidí návštěvníci jeho technické výkresy, malby či prostorové betlémy. Ve výstavním sále bude připravena herna a součástí výstavy bude i přednáška o tom, jak prostorové knihy vznikají a vyrábějí se. "Kromě jeho známých pohádkových knih budou moci návštěvníci obdivovat také autorovy betlémy, které vystavíme v rámci vánoční výstavy v kostele sv. Jana Křtitele," dodala ředitelka muzea Martina Machartová.
Vojtěch Kubašta, který žil v letech 1914 až 1992, skloubil umělecký talent s technickými dovednostmi architekta. Ilustrátorova tvorba měla mezinárodní úspěch. Kubašta ilustroval přes 150 prostorových pohyblivých knih, několik set titulů klasických prostorových knih, desítky betlémů a prostorové i ploché pohlednice či omalovánky. Vytvořil také trojrozměrné knižní verze filmů studia Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků, Méďa Béďa, Mickey Mouse a 101 dalmatinů. Jeho díla jsou v muzeích v Itálii, Austrálii, Japonsku a Číně. Velkou kolekci výtvarníkových knih schraňuje americké muzeum Bienes Museum of the Modern Book na Floridě.