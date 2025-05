Jeho pracovnice pomáhají primárně lidem, které potkala nevyléčitelná nemoc, a jejich blízkým. Nepotřebné věci pro prodej na bleším trhu mohou lidé nosit do Fitka Eden v Jarošovské ulici, a to od pondělí 2. června do pátku 6. června mezi 15 a 17 hodinou. Zájem je především o věci do domácnosti, keramiku, sklo, porcelán, hračky a knihy.