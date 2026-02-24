Šlo o unikátní výzkum v jedné z říček na Prachaticku v oblasti, kde je čistírna odpadních vod.
„Jedná se tak o reálný scénář podstatný pro významnou skupinu našich toků, které jsou ovlivněné tímto typem znečištění. Pro volně žijící populace ryb je klíčové úspěšné rozmnožování a tato úspěšnost může být právě tímto druhem znečištění ohrožená,“ vysvětlil Roman Grabic z Laboratoře environmentální chemie a biochemie Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (JU).
Výzkum vedl s Kateřinou Grabicovou ze stejné laboratoře a profesorem environmentálních věd a veřejného zdraví na Baylor University Bryanem W. Brooksem. Vědci sledovali výskyt psychoaktivních léčiv ve vodě a v raných vývojových stadiích ryb.
Zjistili, že se tyto látky hromadí v jikrách a plůdku pstruha obecného, tedy původního druhu v našich řekách a potocích. Jikry se po nakladení vyvíjejí ukryté ve štěrku několik měsíců a po celou dobu je tak mohou ovlivňovat cizorodé látky ve vodě. Výsledky už zveřejnil prestižní časopis Environmental Science and Technology.
Výzkum se uskutečnil ve dvou lokalitách – v kontrolní nad čistírnou a znečištěné pod ní. Vědci pak po dobu několika měsíců sledovali a mezi lokalitami porovnávali vývoj jiker a vylíhlého plůdku. Vědci se do tohoto projektu pustili i proto, že Světová zdravotnická organizace zaznamenala od pandemie covidu nárůst celosvětové spotřeby psychoaktivních léčiv. A to se pak promítne i do jejich přítomnosti ve vyčištěné odpadní vodě.
Několik sledovaných léčiv překročilo mezinárodně uznávanou bezpečnou mez bioakumulace, což znamená, že koncentrace v jikrách a dalších vývojových stadiích ryb byla vyšší, než regulační orgány považují za přijatelné z pohledu kvality vody.
Výsledky výzkumu podle vědců otevírají důležitou otázku: jak mohou chemické látky ovlivňovat vývoj ryb, jejich chování a dlouhodobý zdravotní stav populace? Výzkumníci poznamenávají, že smyslem projektu není stigmatizovat psychoaktivní léčiva. Naopak to může poskytnout údaje, které mohou podpořit vývoj ekologicky šetrnějších forem léčiv, správnou likvidaci nepoužívaných léků či podpořit zdravé sladkovodní ekosystémy a rybolov.