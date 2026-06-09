Vzácná rytina se po 88 letech vrátí do Benešovy vily v Sezimově Ústí

Vzácná rytina od grafika Václava Hollara se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Rytinu Jeruzalém věnovala prezidentova žena Hana před válkou rodině. V pondělí 15. června ji potomci prezidentova synovce předají Husitskému muzeu v Táboře, které vilu spravuje. ČTK o tom dnes informovala Kateřina Nimrichtrová z Husitského muzea.
Rytina byla součástí interiéru vily. V roce 1938, před odchodem do exilu v Londýně, ji Hana Benešová věnovala na památku rodině manželova synovce Bohuše Beneše a jeho ženě Emilii. "Po 88 letech se toto umělecké dílo vrací na své původní místo do vily manželů Benešových v Sezimově Ústí. Rytinu do České republiky osobně přiveze Tuska Benes, vnučka Bohuše a Emilie Benešových," uvedla Nimrichtrová.
Benešovu vilu letos převzalo do správy Husitské muzeum v Táboře. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu muzeu odkázala. Po její smrti v roce 1974 ale budovu získal Úřad předsednictva vlády a z objektu se stalo vládní rekreační zařízení.
Vilu v Sezimově Ústí na soutoku Kozského potoka a Lužnice si manželé Benešovi nechali postavit na počátku 30. let minulého století podle projektu architekta Petra Kropáčka. Tehdejší ministr zahraničí a jeho choť se inspirovali jihofrancouzskými domy. Definitivní tvar vile vtiskl v roce 1937 architekt Otokar Fierlinger, který je též autorem úpravy rozlehlé zahrady.