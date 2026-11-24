Českokrumlovský Palác ilustrace získal 15 originálních ilustrací Petra Síse z roku 1983. Jedná se o díla ke knize Šťastný skřítek švýcarského spisovatele Maxe Bolligera. Jde o dosud nejvýznamnější soubor ve sbírkách této instituce. V tiskové zprávě o tom informovala Karolína Dostálová.
Sís přivezl sbírku 15 ilustrací do Českého Krumlova v pátek. Palác ilustrace ji od něj koupil za nezveřejněnou cenu. Knihu Šťastný skřítek vydalo před více než 40 lety nakladatelství Bohem Press, které v Curychu založil český emigrant a sběratel Otakar Božejovský.
Palác ilustrace je v českokrumlovské zámecké mincovně od loňského července. Na ploše více než 700 metrů čtverečních vystavuje díla předních ilustrátorů z celé Evropy. Představuje reprezentativní výběr ze sbírky nakladatele a sběratele Božejovského, který kolekci budoval od 70. let minulého století.
"Naším cílem není jen představovat sbírku, kterou Otakar Božejovský budoval po desítky let. Chceme v jeho práci pokračovat, sbírku rozšiřovat a uchovávat ji pro další generace. Získání kompletního souboru Petra Síse je pro nás mimořádným okamžikem. Příběh Bohem Pressu nekončí. V Českém Krumlově pokračuje," řekl ředitel Paláce ilustrace Ivo Janoušek.
Sís patří k nejúspěšnějším současným českým ilustrátorům. Je autorem tří desítek dětských knih a zhruba 60 knih pro děti a mládež ilustroval. Tvoří také animované filmy, mozaiky a tapisérie. Většinu života strávil v New Yorku, předtím do 33 let žil v Praze.
Za své dílo získal Sís v Dánsku mezinárodní Cenu Hanse Christiana Andersena, nejvýznamnější poctu v dětské literatuře. Od prezidenta Petra Pavla obdržel v roce 2023 medaili Za zásluhy.
Na státní svátek 17. listopadu byla na pražské Kampě slavnostně odhalena Sísova mozaika Sametový most. Výtvarné dílo vytvořené ze 6300 ručně malovaných dlaždic zobrazuje významné události moderních českých dějin.