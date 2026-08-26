Společnost TRADO-BUS začne od pondělí 31. srpna 2026 provozovat přímou autobusovou linku z Jihlavy přes Humpolec, Pelhřimov, Kamenici nad Lipou a Jindřichův Hradec až do Českých Budějovic. Celou trasu v současnosti v rámci jednoho přímého spoje žádný jiný dopravce nenabízí.
Nová linka s číslem 760999 propojí šest významných měst. Kromě Jihlavy, Humpolce, Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Jindřichova Hradce a Českých Budějovic autobus zastaví také v Božejově, Nové Včelnici, u Jarošova nad Nežárkou, ve Stráži nad Nežárkou, Třeboni a Lišově.
Cestující tak budou moci projet celou trasu bez přestupování. Spoj zároveň nebude určen pouze pro cestování mezi Jihlavou a Českými Budějovicemi, ale také pro kratší cesty mezi jednotlivými městy na Vysočině a v jižních Čechách.
„Propojujeme několik regionů, mezi nimiž lidé pravidelně cestují za prací, studiem, rodinou, službami i volným časem. Největší výhodou nové linky je, že cestující nastoupí v jednom městě a bez jediného přestupu se dostanou až do cíle. Přímé spojení celé této trasy v současnosti žádný jiný dopravce nenabízí,“ uvedl ředitel TRADO-BUS a AD ICOM transport Miroslav Bartoška.
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Spojení navazuje na dlouholetou tradici
Nová linka navazuje na desítky let fungující spojení mezi Vysočinou a jižními Čechami. Autobusy dopravního uskupení ICOM transport v minulosti zajišťovaly trasu mezi Humpolcem, Pelhřimovem, Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi.
Víkendový spoj na této trase jezdil ještě do 30. června letošního roku. Během hlavních letních prázdnin byl, stejně jako v předchozích letech, provoz pravidelně přerušován.
Od 31. srpna se autobus na trasu vrátí. Nově jej však bude provozovat společnost TRADO-BUS a spojení bude prodlouženo z Humpolce až do Jihlavy.
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Autobus pojede v pracovní dny i v neděli
V pracovní dny autobus vyjede z jihlavského autobusového nádraží v 5:40 a do Českých Budějovic dorazí v 8:35. V opačném směru bude odjíždět z Českých Budějovic ve 12:10 a do Jihlavy přijede v 15:10.
V neděli bude spoj z Jihlavy odjíždět ve 14:45 s příjezdem do Českých Budějovic v 17:40. Zpět se vydá v 18:45 a do Jihlavy dorazí ve 21:20.
Nedělní spoj může podle dopravce využít například studenty, víkendové cestující nebo lidé mířící za rodinou. Podrobné časy jednotlivých zastávek a případné kalendářní výjimky jsou uvedeny v jízdním řádu.
Jízdenku s místenkou lze zakoupit v předprodejních kancelářích AMS nebo prostřednictvím webu AMS Bus. Samostatnou jízdenku je možné koupit také přímo u řidiče.