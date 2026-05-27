Za porušení zákazu koupání v ledovcových jezerech v NP Šumava hrozí pokuta

Šumavský národní park registroval, že někteří lidé porušují zákaz koupání v ledovcových jezerech. Jde především o Plešné, Čertovo nebo Černé jezero. Koupání a vstup na místa, která nejsou vyhrazená turistům, jsou zakázány. Za porušení hrozí pokuta ve správním řízení až 10.000 korun. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
"Ledovcová jezera jsou unikátní lokality s křehkým prostředím, které se může poškodit během chvíle, ale vzpamatovává se léta. Naši strážci nemohou hlídat všechna místa nonstop, proto je na nás všech, zda zvolíme dodržování pravidel a ohled k přírodě nebo jen okamžitý komfort," uvedl Dvořák. Dodal, že na facebook parku vložil turista záběry, kde se lidé zřejmě po koupání opalují na břehu Plešného jezera. Dvořák upozornil, že v ledovcových jezerech někdy lidé nechají koupat i své psy, což je také zakázáno.
Šumavská jezera vznikla po odtání ledovců vytvořených koncem třetihor na úbočích svahů. Tající ledovce sestupovaly do údolí a hrnuly před sebou masu kamene, z níž vznikly velké morénové valy. Ty pak jako hráze zadržely vodu z ledovců. Největší a nejhlubší z šumavských jezer je Černé jezero nedaleko Železné Rudy v nadmořské výšce 1008 metrů. Jeho plocha je 18,4 hektaru a největší naměřená hloubka 40 metrů.
Nejde o první případ, kdy národní park řeší podobné přestupky. "Koupání v jezerech jsme zaznamenali i v minulých letech. Jednou se dokonce stalo, že turista z Velké Británie na hladině jezdil na paddleboardu," uvedl Dvořák. V zimních měsících pak někdy návštěvníci na zamrzlých jezerech bruslí, což je také zakázáno.