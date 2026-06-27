Záchranáři na jihu Čech zasahovali u ženy, která se otrávila houbami

Záchranáři zasahovali v úterý u ženy na Jindřichohradecku, která se otrávila houbami. Pravděpodobně si spletla jedlou muchomůrku růžovou s jedovatou muchomůrkou tygrovanou. Žena měla poruchy vnímání a její stav se postupně zhoršoval. Novináře o tom dnes informoval mluvčí jihočeské záchranní služby Vojtěch Míra.
Žena si z hub připravila jídlo. Přibližně hodinu po snědení se u ní začaly objevovat první obtíže a postupně se její stav zhoršoval až do těžké poruchy vědomí. "Záchranáři na místě zajistili základní životní funkce, zavedli sondu do žaludku, provedli jeho výplach a podali aktivní uhlí, aby omezili další vstřebávání toxických látek," uvedl mluvčí.
I když muchomůrka tygrovaná není smrtelně jedovatá houba, může vyvolat závažnou otravu spojenou s poruchami vědomí, zmateností a halucinacemi. "Doporučujeme sbírat pouze houby, které člověk bezpečně zná. Při podezření na otravu houbami je vhodné co nejdříve kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu nebo toxikologické informační středisko," uvedl Míra.