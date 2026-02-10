Nalétali 519 hodin. Záchranáři oslavili 20 let nárůstem počtu výjezdů

Jan Jakovljevič
  9:22aktualizováno  9:22
Jihočeská záchranka minulý rok oslavila 20 let. Počet výjezdů jí meziročně stoupl téměř o tři procenta. Záchranáři při své práci najezdili přes tři miliony kilometrů, letecká záchranka nalétala více než 519 hodin. Jihočeský kraj letos do rozvoje záchranné služby investuje 150 milionů, za něž nakoupí sanitní vozy či dostaví základny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Jihočeského kraje

Téměř 86 tisíc výjezdů k více než 71 tisícům událostí. Takové jsou statistiky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) v minulém roce, kdy oslavila 20 let své existence. Meziročně je to nárůst o 2,9 procenta.

Dalších 748 vzletů si v roce 2025 připsali letečtí záchranáři, kteří ve vzduchu strávili přes 519 hodin. O necelá čtyři procenta vzrostl oproti roku 2024 i počet pacientů, které záchranáři ošetřili. Těch bylo přes 72 tisíc. „Sanitní vozy ujely při zásazích celkem 3 184 265 kilometrů napříč Jihočeským krajem,“ sdělila mluvčí ZZS JčK Petra Kafková.

Nejčastěji ošetřovali pacienty ve věku 65 let a více, těch bylo přes 38 tisíc a meziročně jich přibylo 8,6 procenta. Nejčastěji trpěli onemocněními srdce a cév. Naopak u dětí do 18 let zaznamenali mírný pokles.

Nárůst záchranáři evidovali i u velmi vážných zdravotních stavů. V 525 případech museli zahájit kardiopulmonální resuscitaci. Současně vzrostl i počet výjezdů k úrazům, a to o čtyři procenta.

„Posádky zasahovaly jak u poranění vzniklých při běžných každodenních činnostech, tak u vážnějších úrazů, které si vyžádaly další nemocniční péči. Součástí této činnosti byly i zásahy u dopravních nehod, kterých bylo v roce 2025 celkem 2 666,“ dodala Kafková.

Chtějí víc propojit nemocnice

Jednou z nehod byla srážka vlaků ve Zlivi, k níž došlo brzy ráno 20. listopadu. Při ní záchranáři transportovali do nemocnic 35 zraněných. Byl u ní i nový ředitel ZZS JčK Jakub Jan Hájek, který se funkce ujal začátkem měsíce.

Na pozici nahradil Marka Slabého, který záchranku vedl od roku 2005. Hájek nehodu v rozhovoru pro MF DNES označil za jednu z největších mimořádných událostí v posledních letech.

Proběhneme vagon, jestli tu někdo neleží. Policie ukázala zásah u srážky vlaků

Do dalšího rozvoje záchranky plánuje letos Jihočeský kraj investovat přibližně 150 milionů korun. Mluvčí hejtmanství Hana Dědičová přiblížila, že investice vyplývají zejména z toho, jak je nutné obměňovat sanitní vozy, pořizovat zdravotnické přístroje, IT technologie a rekonstruovat a stavět výjezdové základny.

„V plánu na rok 2026 je zahrnuto pořízení 15 sanitních vozidel a dvou vozidel systému rendez-vous, financování výstavby výjezdové základny Blatná, Suchdol nad Lužnicí a Vyšší Brod. Ty by měly být letos hotové,“ upřesnila Dědičová.

Dokončení staveb nových základen i budování nových oblastních středisek řadí mezi priority i Hájek. Výzvy vidí i v digitalizaci a elektronizaci, například v aplikování nástrojů telemedicíny coby podpory posádek a záchranářů při výjezdu.

Ředitel Hájek chce usilovat o posílení spolupráce s nemocnicemi. Potřebují dokončit napojení všech elektronických systémů na nemocnice, aby vznikl obousměrný tok informací. Podobný cíl zmínil loni v srpnu i generální ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek.

„Do budoucna si přejeme hlubší propojení systémů a efektivní sdílení dat v reálném čase, které umožní dále zlepšit proces předávání pacientů,“ konstatoval.

Zasahovali i ti, co nemuseli. Osvědčila se příprava, říká šéf záchranky o srážce vlaků

Záchranka se zároveň potýká s nedostatkem kmenových lékařů. Ačkoli už nyní je s nemocnicemi personálně propojená, Hájek by si přál, aby na lékařské úrovni bylo provázání větší. „Měly by to být spojené nádoby, které si sdílejí a předávají i úvazky lékařů,“ mínil.

Nedostatek lékařů pomáhají řešit zdravotní záchranáři. Podle ředitele je nemohou nahradit, ale zastoupit. „To je i systém, kam se chci ubírat. Na stanoviště, kde jsme dříve měli lékaře, nyní cíleně a systematicky dávat zdravotnické záchranáře se specializací na urgentní medicínu, kteří mají rozšířenější kompetence než běžný záchranář,“ dodal.

Tito záchranáři mohou být nasazení na vyšší priority bez lékaře, ale zároveň mají lékaře k dispozici na konzultaci či vyžádání dojezdu na místo. I proto bude podle Hájka důležitý rozvoj telemedicíny.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Policie pátrá po dvaapadesátileté ženě z Borovan, v neděli odešla z domova

Policie pĂˇtrĂˇ po dvaapadesĂˇtiletĂ© ĹľenÄ› z Borovan, v nedÄ›li odeĹˇla z domova

Policie pátrá po dvaapadesátileté Gabriele Staňkové z Borovan na Českobudějovicku. Žena odešla v neděli podvečer z domova bez mobilního telefonu a od té doby o...

10. února 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Olomoucké muzeum rozebere o valentýnském víkendu lásku z pohledu vědy

ilustrační snímek

Pomocí přírodních věd rozeberou tento víkend fenomén lásky zástupci Pevnosti poznání v Olomouci. Podívají se na ni prostřednictvím biologie, chemie, fyziky,...

10. února 2026  9:21,  aktualizováno  9:21

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

10. února 2026

Policie prověřuje neodůvodněné implantace defibrilátorů, nemocnice pochybení odmítá

ilustrační snímek

Kriminalisté zahájili trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů ve Fakultní nemocnici Olomouc, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to...

10. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim se zatím nepustí do dlouho připravované výstavby separačního dvora

ilustrační snímek

Chrudim se zatím nepustí do dlouho připravované výstavby separačního dvora a re-use centra pro odpady v průmyslové zóně Západ. Již přislíbenou evropskou dotaci...

10. února 2026  9:06,  aktualizováno  9:06

Valentýn v Praze 2026: Romantika za pár korun. Jak se blýsknout a nezbankrotovat?

Valentýn jako z pohádky

Zapomeňte na předražená menu v restauracích, kde se na vás číšník dívá se stopkami v ruce, aby mohl usadit další várku zamilovaných. Valentýn v Praze 2026 může být o skutečných zážitcích, které vaši...

10. února 2026  10:44

Výběr dodavatele na stavbu části metra D byl v pořádku, tvrdí antimonopolní úřad

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o tom, že výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku. Výběr sdružení firem...

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  11:02

Výzkum: České děti užívají nástroje umělé inteligence hlavně kvůli škole

ilustrační snímek

České děti a dospívající pracují s nástroji generativní umělé inteligence (AI) nejčastěji kvůli škole. Přibližně 40 procent jich AI využívá třeba jako...

10. února 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Na Travelconu přiblíží trendy v turismu. Zaměří se i na autobusovou turistiku

Běžně je nádvoří pod zámeckou věží úplně plné.

Devátý ročník celostátní konference cestovního ruchu Travelcon se uskuteční 15. a 16. dubna na výstavišti v Českých Budějovicích. Jedna z nejvýznamnějších odborných akcí v oblasti turismu letos...

10. února 2026  10:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Den otevřených dveří v dokončeném pavilonu akutní medicíny v karlovarské...

Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští...

10. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Zimní olympiáda před 70 lety byla komplet na přírodním sněhu. Čeká ty budoucí soutěžení jen v halách?

ZOH 1956 v Cortině d’Ampezzo. Hokej pod širým nebem. Nyní atrakce, tehdy...

Vybavíte si záběry z alpských svahů v zimě přede dvěma lety? Bělalo se to jen na sjezdových tratích a někde i na těch běžeckých. Naštěstí se nekonala olympiáda, ale „jen“ různá mistrovství.

10. února 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.