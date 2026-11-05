Záchranná služba přesune své hlavní sídlo v Č. Budějovicích na Pražskou třídu

Jihočeská záchranná služba přesune své hlavní sídlo v Českých Budějovicích na Pražskou třídu. Doposud má ústřední základnu v ulici Boženy Němcové, kde zůstane výjezdové místo. Na Pražskou třídu se přesune dispečink a administrativa a vznikne tam i výjezdové místo. ČTK to řekl při zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
"Podařilo se nám koupit budovu telekomunikací na Pražské třídě. Jedná se o objekt, který má pro záchrannou službu velmi výhodnou pozici, protože je to blízko k výjezdu na dálnici D3 a blízko k severní spojce. Nyní začneme pracovat na přípravě projektové dokumentace, aby se budova v ulici Boženy Němcové částečně uvolnila, protože výjezdových posádek je tam hodně," uvedl Kuba.
Hejtman dodal, že budova na Pražské třídě neodpovídá potřebám záchranné služby. Kraj ji proto upraví, příprava rekonstrukce by měla začít v příštím roce, samotné práce pak v roce 2028. Podle něj navíc v severní části Českých Budějovic chybí lepší pokrytí záchrannou službou. "Právě využitím objektu na Pražské třídě bychom získali i další možnost, jak být blíž případným výjezdům v této lokalitě," uvedl.
Jihočeská záchranná služba ročně registruje přibližně 85.000 výjezdů. Její dispečink za rok odbaví více než 100.000 tísňových volání. Záchranná služba má 630 zaměstnanců a další zdravotníci u ní pracují na základě externí smlouvy. Do nové budovy na Pražské třídě by se přesunula asi stovka zaměstnanců. Záchranáři v českobudějovickém okrese loni zaznamenali více než 27.000 výjezdů, což je třetina všech případů v kraji.