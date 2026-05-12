Zahradní slavnost zahájí sezonu v Benešově vile v Sezimově Ústí

Zahradní slavnost zahájí 28. května novou turistickou sezonu ve vile druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Návštěvníky čeká hudba v rytmu swingu, bugatti show, komentované prohlídky vily i představení prezidentova vozu Aero 50. Novináře o tom dnes informovala Kateřina Nimrichtrová z Husitského muzea v Táboře, které letos získalo areál Benešovy vily do správy od Úřadu vlády ČR. Naplnila se tak poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu v závěti v roce 1973 odkázala táborskému muzeu.
Dosavadní rozdělení areálu na vilu manželů Benešových a památník přinášelo komplikace v návštěvnickém provozu, uvedl ředitel muzea Jakub Smrčka. "Přestože jsme v posledních třech letech navázali velmi dobrou a opravdu funkční spolupráci s Úřadem vlády, díky které byla vila pro veřejnost zprovozněna po celou letní sezonu, jsme rádi, že nyní po více než 50 letech bude naplněna poslední vůle Hany Benešové," řekl Smrčka. Muzeum bude pokračovat ve spolupráci s Národním muzeem, které ve vile představuje sbírkové předměty při sezonních výstavách.
Muzeum pořádá slavnost symbolicky v den narozenin Edvarda Beneše. Na návštěvníky čeká bohatý program. "Oslovit táborský Swing Band bylo jasnou a první volbou pro zajištění hudebního doprovodu. A když nám z Národního technického muzea potvrdili možnost zapůjčení historického vozu Aero 50, který za války užívali manželé Benešovi a exilová vláda v Londýně, další bod programu bugatti show se nabídl vlastně sám," uvedla Nimrichtrová. Velký zájem čeká muzeum také o komentované prohlídky, které budou po celou dobu slavnosti.
Zahradní slavnost bude ve čtvrtek 28. května od 14:00 do 19:00, v tento den bude vstup do areálu zdarma. Vůz Aero 50 bude vystavený do neděle 31. května.
Vilu v Sezimově Ústí si manželé Benešovi nechali postavit na počátku 30. let minulého století podle projektu architekta Petra Kropáčka. Tehdejší ministr zahraničí a jeho choť se inspirovali jihofrancouzskými domy. Definitivní tvar vile vtiskl v roce 1937 architekt Otokar Fierlinger, který je též autorem úpravy rozlehlé zahrady.
Hana Benešová ve své závěti z listopadu 1973 odkázala vilu tehdejšímu Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. Po její smrti v prosinci 1974 ale zřizovatel muzea, Okresní národní výbor v Táboře, převedl objekt na Úřad předsednictva vlády. Z vily se stalo rekreační zařízení pro vrcholné politiky a úředníky.