Zajistit dostupné bydlení v Č. Budějovicích je jedna z priorit Pirátů

Zajistit dostupné bydlení v Českých Budějovicích je jedna z priorit Pirátů pro příští volební období. Strana chce mimo jiné například rozšířit městský bytový fond výstavbou v lokalitě Čtyři Dvory. Novinářům to dnes řekli zástupci strany z předních míst kandidátní listiny Pirátů pro říjnové obecní volby v Českých Budějovicích.
"Dostupné bydlení a bytová politika je to, co České Budějovice nejvíc potřebují. Proto to nakopneme jako první," uvedl Erik Ferchenbauer, který je na druhém místě kandidátní listiny. Dodal, že by Piráti mimo jiné využívali příležitost k odkoupení bytů a pozemků pro možnou výstavbu. Strana by také ráda v Českých Budějovicích reagovala na horka a sucha z posledních let. Připravuje proto projekty na lepší udržování dešťové vody nebo výsadbu stromů v parcích.
Piráti rovněž navrhují změnu podoby náměstí Přemysla Otakara II. "Chceme omezit dopravu v centru. Rádi bychom zavedli zónu, kde by nebyly rozdělené chodníky od silnic. Auta by pak mohla oblastí jezdit jen omezenou rychlostí a jen v určitou dobu. Nechceme, aby náměstí fungovalo jako parkoviště, rádi bychom z náměstí udělali takový obývák města," uvedl lídr kandidátky Pavel Tůma.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokraté, když získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) získalo šest mandátů, čtvrtá SPD čtyři. Pátí Piráti měli tři zastupitele a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 mandátů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině. Od loňského podzimu v něm zůstali i členové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, kteří byli původně zvoleni za ODS.