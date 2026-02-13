Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je na elektronické úřední desce soudu a informoval o něm opoziční zastupitel města Milan Mráz (Hnutí za levnější vodu v Protivíně).
Starosta Protivína Jaromír Hlaváč (ODS) se k rozhodnutí soudu nechtěl ve čtvrtek 12. února vyjádřit, protože ho město nemá k dispozici. Bude na něj reagovat v následujících dnech.
Město podle rozhodnutí úřadu chybovalo při zakázce na rekonstrukci dvou podlaží budovy bývalé základní školy v městské části Myšenec. Radnice ji zadala jako dvě různé zakázky malého rozsahu bez zadávacího řízení.
„Úřad ve správním řízení konstatoval, že uvedené části tvoří jeden funkční celek a byly zadávány v časové souvislosti. Jednalo se tedy o jedinou zakázku, která měla být zadána v zadávacím řízení odpovídajícím její celkové hodnotě,“ uvedl tehdy mluvčí úřadu Martin Švanda.
Antimonopolní úřad Protivínu vyměřil pokutu v prosinci 2023, město podalo rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, který jej v lednu 2024 zamítl a město muselo pokutu zaplatit. Protivín rozhodnutí napadl správní žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji v červnu 2025 zamítl.
Rozsudek napadlo město kasační stížností u NSS, který ji nyní svým rozhodnutím zamítl. Další opravné prostředky už město nemá k dispozici.
Podnět k prošetření těchto zakázek podal zastupitel Milan Mráz. „Rozsudek Nejvyššího správního soudu mluví jasně: v Protivíně se porušoval zákon, aby šlo ovlivnit, kdo stavební zakázku získá,“ reagoval.
Zdůraznil, že škoda pro město je vyšší než zaplacená pokuta ve výši 120 tisíc korun. „Kromě toho vyhodilo město další desítky až stovky tisíc za právní zastupování v marném boji u Krajského soudu v Brně a následně u NSS. Jsou to peníze, které mohly jít na opravy cest nebo pomoc místním organizacím,“ dodal Mráz.