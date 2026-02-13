Pokuta pro Protivín platí, rozhodl soud. Město rozdělilo zakázku na dvě menší

Autor: ČTK, mrk
  11:42aktualizováno  11:42
Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 120 tisíc korun, kterou v roce 2023 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jihočeskému městu Protivín na Písecku. Veřejnou zakázku totiž radnice rozdělila na dvě menší a ty zadala mimo zadávací řízení.

U českobudějovické soudu stáli proti sobě protivínský starosta Jaromír Hlaváč (vpravo) a opoziční zastupitel Milan Mráz. (leden 2025) | foto: Eva Petrová, MF DNES

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je na elektronické úřední desce soudu a informoval o něm opoziční zastupitel města Milan Mráz (Hnutí za levnější vodu v Protivíně).

Starosta Protivína Jaromír Hlaváč (ODS) se k rozhodnutí soudu nechtěl ve čtvrtek 12. února vyjádřit, protože ho město nemá k dispozici. Bude na něj reagovat v následujících dnech.

Město podle rozhodnutí úřadu chybovalo při zakázce na rekonstrukci dvou podlaží budovy bývalé základní školy v městské části Myšenec. Radnice ji zadala jako dvě různé zakázky malého rozsahu bez zadávacího řízení.

Protivín nezákonně omezoval vystoupení zastupitele. Minuta nestačí, řekl soud

„Úřad ve správním řízení konstatoval, že uvedené části tvoří jeden funkční celek a byly zadávány v časové souvislosti. Jednalo se tedy o jedinou zakázku, která měla být zadána v zadávacím řízení odpovídajícím její celkové hodnotě,“ uvedl tehdy mluvčí úřadu Martin Švanda.

Antimonopolní úřad Protivínu vyměřil pokutu v prosinci 2023, město podalo rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, který jej v lednu 2024 zamítl a město muselo pokutu zaplatit. Protivín rozhodnutí napadl správní žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji v červnu 2025 zamítl.

Rozsudek napadlo město kasační stížností u NSS, který ji nyní svým rozhodnutím zamítl. Další opravné prostředky už město nemá k dispozici.

Zakletý zámek Protivín, okolí v exekuci. Investice sultána byla jen krycí historkou

Podnět k prošetření těchto zakázek podal zastupitel Milan Mráz. „Rozsudek Nejvyššího správního soudu mluví jasně: v Protivíně se porušoval zákon, aby šlo ovlivnit, kdo stavební zakázku získá,“ reagoval.

Zdůraznil, že škoda pro město je vyšší než zaplacená pokuta ve výši 120 tisíc korun. „Kromě toho vyhodilo město další desítky až stovky tisíc za právní zastupování v marném boji u Krajského soudu v Brně a následně u NSS. Jsou to peníze, které mohly jít na opravy cest nebo pomoc místním organizacím,“ dodal Mráz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

Komorní inscenace v básníkově bytě slibuje zážitek na pomezí snu a skutečnosti

KomornĂ­ inscenace v bĂˇsnĂ­kovÄ› bytÄ› slibuje zĂˇĹľitek na pomezĂ­ snu a skuteÄŤnosti

Zážitek na pomezí snu a skutečnosti slibuje nová komorní inscenace Delikatesa. Hororovou grotesku o neodolatelné chuti připravilo brněnské Mikro-teatro,...

13. února 2026  12:57,  aktualizováno  12:57

Nýrsko staví vodovod a kanalizaci v Hodousicích za 52 mil. Kč a opravuje náměstí

ilustrační snímek

Nýrsko na Klatovsku buduje vodovod a kanalizaci v části Hodousice za 52 milionů korun. V obci není kvalitní voda a chybí tam splašková kanalizace. Za...

13. února 2026  12:46,  aktualizováno  12:46

Snowboardcross na ZOH ONLINE: Adamczyková bojuje o medaili, je již ve finále

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026.

Páteční program zimních olympijských her přináší i snowboardcross žen. V akci je také Eva Adamczyková. Dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně ovládla kvalifikaci, zvládla osmifinále,...

13. února 2026  14:30

Hasiči chystají Nábor hrdinů i pro veřejnost, hledají nové dárce kostní dřeně

V Českém národním registru dárců dřeně je aktuálně zapsáno 120 tisíc...

Najít nové potenciální dárce kostní dřeně je cílem Náboru hrdinů, který se 18. února uskuteční ve Žďáře nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Za prvotní myšlenkou stojí žďárský Odborový svaz hasičů a snaha...

13. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž z Děčínska údajně roky neoprávněně odebíral plyn, škoda přesáhla 1,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Šestačtyřicetiletý muž z Varnsdorfu na Děčínsku údajně několik let neoprávněně odebíral plyn bez smlouvy. Škoda přesáhla 1,5 milionu korun. Za krádež...

13. února 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Analýza už netrvá dny, metoda z liberecké univerzity odhalí legionellu za pár hodin

Studentům komplikuje život na kolejích výskyt bakterií legionella. (5. prosince...

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli metodu, která dokáže rychle odhalit zdraví nebezpečné patogeny escherichia coli nebo legionella pneumophila ve vodě. Liberecká univerzita se v...

13. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Ostrov vymění a zateplí střechu domova seniorů, připraví ji pro fotovoltaiku

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku nechá vyměnit a zateplit střechu Domova pokojného stáří. Zároveň ji připraví na osazení fotovoltaickou elektrárnou. ČTK to dnes řek...

13. února 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Noční recepční a Wonder Man. Tyhle seriálové novinky se rozhodně vyplatí zkouknout

Z projektu Wonder Man

A máme tu tuplák přátelé. Tak dlouho jsem přemítal nad tím, která filmová či seriálová novinka si tentokrát probojuje cestu do Strážce streamu, až jsem se rozhodl napsat hned o dvou krátkých...

13. února 2026

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stála

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....

Přes pět hodin byla kvůli nehodě nákladního vozu a dodávky na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena část dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, která podle prvotních...

13. února 2026  9:42,  aktualizováno  13:51

Hokej ZOH 2026: Češi dnes proti Francii, oba týmy v úvodu schytaly debakl

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po porážce s Kanadou se dnes utká s Francií. Proti ní by měla potvrdit roli favorita a vrátit se na...

13. února 2026  13:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vedení Rakovníka chce postavit budovu pro družiny

ilustrační snímek

Vedení Rakovníka chce postavit budovu, která poslouží družinám z 1. a 2. základní školy. Kapacita současného objektu už nestačí. Městští radní minulý týden...

13. února 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

Uherskohradišťská Academic School otevře čtyřleté gymnázium

ilustrační snímek

Uherskohradišťská Academic School otevře čtyřleté gymnázium. Soukromá škola nabídne od září jednu třídu gymnázia s kapacitou 20 míst, výuka bude také v...

13. února 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.