Ředitel základní školy rezignoval. Učitelé odcházeli, rodiče upozorňovali i na šikanu

Lukáš Marek
  8:52
Část rodičů vyzvala vedení města k řešení problémů na základní škole v Českých Budějovicích. Její ředitel po jednáních na radnici rezignoval. Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) je jeho odstoupení jediným správným krokem. Město chystá novou strategii budějovického školství.

Základní škola stojí v Dukelské ulici v centru Českých Budějovic. | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Odchody učitelů, nespokojenost řady žáků s výukou matematiky před přijímacími zkouškami na střední školu, špatná komunikace s rodiči nebo dokonce šikana. Taková kritika zněla v posledních dnech a týdnech na adresu ředitele ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích Zdeňka Hniličky stále častěji. Opakovaně se kvůli tomu sešel s vedením radnice a vše vyústilo v jeho rezignaci.

Svou funkci složí oficiálně 30. září. Dukelskou vedl devátým rokem. Poslední týdny bude mít na předání agendy. Město vyhlásí konkurz na nového ředitele.

Situaci ve škole v pondělí probírali na svém jednání i zastupitelé. Bylo to téma číslo jedna. Sám Hnilička se vyjadřovat nechtěl. „To, co zaznělo na zastupitelstvu, myslím stačí. Dál bych to nechtěl komentovat,“ reagoval stručně.

Novou tělocvičnu postaví na střeše nad šatnami budějovické základní školy

Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) je nyní odstoupení ředitele jediným správným krokem. „Věřím, že se situace teď uklidní. Minulý týden jsme se s ním o tom několikrát bavili,“ zmínil. Podle něj bude prvním úkolem nového ředitele, či ředitelky především znovu stmelit kolektiv. Ten je podle slov Maroše rozdělený na odpůrce a podporovatele Hniličky. „Nejpodstatnější je, aby měly děti klid na výuku a škola naplňovala to, co má,“ pokračoval.

Maroš potvrdil, že kvůli atmosféře a právě i osobě ředitele někteří kantoři Dukelskou opustili, což mělo samozřejmě negativní dopad i na samotné žáky.

Z českobudějovické školy odcházejí učitelé. Vedení přineslo chaos, tvrdí

Ještě před pondělním jednáním mělo vedení města k dispozici také otevřený dopis části rodičů, kteří kritizovali práci ředitele. Problémy byly dlouhodobějšího rázu a poslední měsíce znepokojení rostlo.

MF DNES má dopis k dispozici, není podepsaný konkrétními jmény, ale má se jednat až o tři desítky rodičů, kteří se rozhodli situaci řešit. Chtěli zůstat v anonymitě z důvodu ochrany svých dětí. Ale i vedení města má podklady k tomu, že to nejsou smyšlené osoby.

„Opakovaně dochází k odchodům učitelů, a to v takové míře, že to začíná být znepokojující. Zarážející je především skutečnost, že školu opouštějí i zkušení dlouholetí učitelé, kteří byli mezi rodiči i dětmi vnímáni jako kvalitní a motivovaní,“ píše se také v dopise.

Opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice) pak k problematice uvedl, že by nyní radnice měla intenzivně řešit, aby se podobné problémy neobjevovaly i na dalších školách. „Mělo by být v našem zájmu, aby spolupráce s řediteli byla na dobré úrovni,“ uvedl.

Odvolali členku školské rady

Na to reagovala primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS) s tím, že město bude mít novou strategii budějovického školství. „Nad tímto materiálem se budeme v následujících měsících setkávat. Dokument by měl být hotový v červnu příštího roku,“ podotkla. A už ve středu se uskuteční jednání radniční komise pro školství, kde se bude aktuální stav také řešit.

Opoziční Piráti ještě vedení města požádali o stanovení plánu ke zlepšení situace na Dukelské. Navrhli například rozšíření školské rady na šest členů z dosavadních tří, aby mohla lépe podpořit nové vedení školy.

V souvislosti se ZŠ Dukelská je nutné ještě upozornit na Adélu Kolářovou, bývalou členku tamní školské rady, která sehrála v celé věci zásadní roli. Začala totiž před několika týdny veřejně informovat o dění na základní škole. Rozhodla se tak ve chvíli, kdy cítila, že není vůle řešit problémy interně uvnitř Dukelské.

Budějovické školy si rozdělí děti z okolních obcí, brání se zápisové turistice

„Ve školské radě jsme opakovaně žádali, aby byla komunikace s veřejností vstřícnější a otevřenější. Požadovali jsme důslednější prošetření rodičovských stížností i operativní přístup k nápravě situací. Upozorňovali jsme na špatné klima ve škole a na hrozbu dalšího hromadného odchodu pedagogů,“ sdělila mimo jiné.

V polovině července ji vedení města z rady odvolalo. Důvodem měla být mimo jiné ztráta důvěry. „Paní Kolářová si, a to dokonce ještě před řádným jmenováním radou města, osobovala kompetence a rozhodovací pravomoci, které nepříslušely jako člence školské rady v žádném případě jí, ale zřizovateli,“ vysvětlila v létě odvolání primátorka.

Kolářovou to ale neodradilo a dál aktivně jednala a snažila se situaci ve škole řešit. Ke svému letnímu odvolání také řekla, že se vše odehrálo bez předchozího upozornění a nikdo se s ní ani nesnažil jednat a ověřit si informace, které k jejímu konci vedly.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

>Bohužel vandalové teď září ve velkém. Na začátku tohoto měsíce byl nedaleko Prahy posprejovaný historický autobus Karosa B 961E " Carcoolka ", později historický vlak mv. M131.1 " Hurvínek " a nyní...

vydáno 16. září 2025  9:48

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:46

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:44

Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr. Vzpomenete si na ty nejpamátnější?

Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v...

16. září 2025  9:36

Na Brněnsku v pondělí zemřel muž na elektrické koloběžce, srazilo ho auto

U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel starší muž na elektrické koloběžce. Osobním autem ho srazila jednadvacetiletá řidička, která jela za ním. Příčinu...

16. září 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:12

Výstavba tramvajové trati u muzea.

vydáno 16. září 2025  9:05

Dny evropského dědictví. V rámci Prahy 1 bylo možné navštívit tři objekty. Největší zájem byl o dům U červené lišky na Staroměstském náměstí.

vydáno 16. září 2025  9:03

S kapkami deště proběhl v neděli tradiční Prosecký podzim. Plný zpěvu, tance, hudby a soutěží se uskutečnil v Parku přátelství, kam zájemce pozvala Městská část Praha 9.

vydáno 16. září 2025  9:02

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.