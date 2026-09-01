Z nových tříd se žáci hlubocké školy dívají do zámeckého parku

Markéta Sedláčková
  12:32aktualizováno  12:32
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Na Základní škole v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. Je určený pro první stupeň. Nové učebny mají také v jedné škole v Jindřichově Hradci. V ZŠ Tomáše Šobra v Písku pokračují práce na nové budově s třídami a tělocvičnou.

Nový školní rok začal v úterý, ale už v pondělí zasedli někteří nedočkavci do školních lavic na Základní škole v Hluboké nad Vltavou. Vyzkoušeli si nový nábytek, který tu v devíti třídách čeká na děti z prvního stupně.

Škola postavená před 44 lety se rozrostla o nový pavilon. Na jeho základní kámen poklepali před 545 dny a stavbu, která stála 133 milionů korun, považuje město za jednu ze svých největších investic. Budova sousedí se zámeckým parkem, takže děti mají z oken přímý výhled do zeleně.

„Občas se ozývají názory, že by se daly lépe využít stávající prostory. Jenže právě tento pavilon ukazuje, proč to nestačí. Je to nejmodernější část školy, nová a plně vybavená, a má vytvořit prostředí, kde se bude dobře učit učitelům i dětem,“ poukázal hlubocký místostarosta Pavel Dlouhý.

Na ZŠ v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. (31. srpna 2026)
Na ZŠ v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. (31. srpna 2026)
Na ZŠ v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. (31. srpna 2026)
Na ZŠ v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. (31. srpna 2026)
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Připomněl, že současně jde o druhý projekt školy. „Již dříve jsme přistavěli jídelnu, která je důležitá nejen pro žáky, ale i pro seniory. Ti se tu stravují a jídlo se odtud rozváží i domů,“ doplnil.

Ředitel školy Jaroslav Schmied přiznal, že měl z nové stavby obavy. „Když jsme začínali, měl jsem z toho hroznou depku. Nevěděl jsem, co nás čeká, jak se to celé bude vyvíjet,“ svěřil se. „Ale když jsem pak viděl stavebníky při práci, říkal jsem si, že to nemůže dopadnout špatně,“ zasmál se.

Budova je vybavena tepelným čerpadlem a solárními panely, které mají přispět k energetické soběstačnosti. Učebny mají moderní interaktivní tabule a technické zázemí odpovídající současným požadavkům na výuku. V patře vznikla venkovní učebna, která umožní přesun části výuky ven, a dvě nové sborovny pro téměř třicet učitelů a asistentek.

Proměna hlubocké školy. Teď staví pavilon a rozšiřují jídelnu, pak plánují halu

Schmied připomněl, že si pedagogové nové prostory zařizovali už minulý týden. „Byli nadšení. A už mi říkají, co by ještě chtěli dokoupit,“ dodal.

Pozvání na slavnostní otevření přijaly i bývalé pedagožky, jež stály u zrodu školy v roce 1982. Mezi nimi byla i Helena Žípková, tehdejší učitelka prvního stupně. „Ta škola pro mě vždycky byla srdcovka. Pamatuju si, jak jsme tehdy brigádně dokončovali tělocvičnu a jak jsme se potýkali s různými nedostatky. Ale děti jsem milovala a miluju je dodneška,“ svěřila se. „Teď si vzpomínám, že do školy teklo. Když jsme přišly, uklízely jsme to, no, mám nádherné vzpomínky,“ rozzářila se.

Z bytů udělali učebny

Nové prostory představili v pondělí také v Jindřichově Hradci. Základní škola v Janderově ulici přes léto upravila sousední bytový dům a získala sedm nových učeben. Součástí úprav je cvičná dílna a kuchyňka, zázemí pro školní družinu a také upravený dvorek, který bude sloužit pro venkovní aktivity. Celkové náklady dosáhly 75 milionů korun.

Ještě rok si na nový pavilon musí počkat v Písku. Na Základní škole Tomáše Šobra roste budova, kde budou učebny pro přírodovědné předměty, jazyky i technicky zaměřené věci. Počítá se i s tím, že část výuky bude víc praktická a projektová. Nad nimi se dokončuje tělocvična, která bude sloužit většině míčových sportů. Hotovo má být na začátku roku 2027, kdy se zatím počítá jen se zkušebním provozem. Naplno se zde začne učit od školního roku 2027/2028.

Novou sportovní halu pro dvě školy postaví v Písku za 320 milionů

Podle vedení města pokračují práce podle plánu. „Jsou tam drobné věci, které se ukážou až ve chvíli, kdy je stavba v chodu, ale jinak všechno jde tak, jak má,“ potvrdil místostarosta Josef Soumar.

Připomněl, že přístavba nebude sloužit jen pro „Šobrovku“, ale i pro waldorfskou Základní školu Svobodná, která sídlí ve stejném areálu. „A odpoledne ji chceme nabídnout sportovcům, primárně florbalistům,“ dodal Soumar.

Město na stavbu získalo dotace v celkové výši 160 milionů korun. Další část jde z vlastního rozpočtu. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 320 milionů.

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