Proměna hlubocké školy. Teď staví pavilon a rozšiřují jídelnu, pak plánují halu

Historie školy sahá až do roku 1688, od té doby se už samozřejmě vícekrát změnila a aktuální modernizace bude naprosto zásadní. Teď se začíná s vybudováním úplně nového pavilonu. „Díky němu se zvětší prostory pro žáky, kapacita bude o 250 dětí více oproti současným šesti stovkám,“ spočítal Jaroslav Schmied, ředitel ZŠ.

Celková investice do nového pavilonu přesahuje 130 milionů korun, z toho se Hluboké povedlo získat dotaci 75 milionů z Operačního programu Životní prostředí a ještě žádá o další peníze z krajského investičního fondu.

Nová budova bude plně pasivní a vybavená 82 fotovoltaickými panely, uvnitř bude deset tříd a dále zázemí pro pedagogy i žáky. Stavbu, která má být hotová do srpna roku 2026, má na starost firma Auböck. „Tento projekt ukazuje, že i školní budovy mohou být energeticky úsporné a ekologické,“ uvedl při slavnostním zahájení Jan Vilánek, jednatel společnosti.

Připravené už jsou ale i další investice. „Kromě nového pavilonu rozšiřujeme i školní jídelnu a kompletně modernizujeme IT učebnu. Také pořizujeme více než 60 nových počítačů do další IT učebny a do kmenových tříd,“ upřesnila Milena Thalerová, radní pro školství a zástupkyně ředitele ZŠ.

Jídelna bude mít takzvaně zelenou střechu pro lepší tepelnou izolaci a ekologičtější provoz. Tyto úpravy budou stát dalších více než 12 milionů korun a hotovo bude už na konci letošních letních prázdnin. Nákup počítačové techniky a IT učebna pak kolem pěti milionů.

Hala bude i s lezeckou stěnou

Dalším klíčovým projektem v areálu je výstavba nové sportovní haly, která je zatím ve fázi projektové přípravy. Bude mít rozměry 32 × 20 metrů a její dominantou bude dvanáctimetrová lezecká stěna. Součástí bude i sociální zázemí s nářaďovnou a propojení se stávající tělocvičnou. I zde město uvažuje o zelené střeše a očekává, že by mohlo být hotovo zhruba do čtyř let, pokud se podaří najít dostatek peněz.

„Sportovní aktivity jsou na Hluboké velmi populární a současné kapacity tělocvičen už nestačí. Nová hala společně se stávající větší tělocvičnou by tak poskytla zázemí nejen pro děti ze školy a místních sportovních klubů, ale také vytvoří podmínky pro pořádání větších turnajů napříč halovými sporty,“ upozornil David Šťastný, hlubocký radní.

Součástí rozvoje školního areálu je i řešení dopravy a parkování. Stávající prostory jsou nevyhovující pro učitele i pro rodiče. Proto město plánuje výstavbu nového parkoviště s více než 50 místy pro veřejnost, včetně nových přechodů pro chodce. Učitelé získají téměř 30 nových míst.

„Odpoledne a večer bude sloužit občanům města, což výrazně zlepší situaci v okolí školy. V současné době se dodělává projektová dokumentace a budeme čekat na změnu územního plánu, která by měla být dokončená na podzim. Rádi bychom vše stihli do tří let, přičemž v letošním roce bychom chtěli získat stavební povolení na všechna parkoviště v okolí školy,“ upřesnil harmonogram Šťastný.

Na Hluboké žije přibližně 5 600 obyvatel a rozpočet města je letos přes 400 milionů korun.